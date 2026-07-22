Afrique: L'UA plaide pour un renforcement des investissements africains dans l'économie bleue

Luanda — Le directeur de l'Économie bleue et de l'Environnement durable de l'Union africaine (UA), Harsen Nyambe, a appelé mercredi, à Luanda, les pays africains à intensifier leurs investissements dans l'économie bleue, afin de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.

L'UA plaide pour un renforcement des investissements africains dans l'économie bleue

Luanda - Le directeur de l'Économie bleue et de l'Environnement durable de l'Union africaine (UA), Harsen Nyambe, a appelé mercredi, à Luanda, les pays africains à intensifier leurs investissements dans l'économie bleue, afin de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.

L'économie bleue repose sur l'utilisation durable des ressources océaniques et côtières en vue de stimuler la croissance économique, tout en garantissant la protection des écosystèmes marins et aquatiques.

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Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture de la 3e Conférence africaine sur l'économie bleue, qui se tient du 22 au 25 juillet, Harsen Nyambe a relevé que plus de 200 millions d'Africains dépendent directement de l'activité de pêche, un secteur qui représente plus de 60 % de la main-d'œuvre dans certains pays du continent.

Il a indiqué que les États africains ambitionnent d'accroître davantage les revenus issus de ce secteur, actuellement évalués à 405 milliards de dollars américains.

Pour le responsable de l'UA, les 240 mille kilomètres carrés de bassins hydrographiques et de lacs que possède l'Afrique doivent être davantage considérés comme des moteurs essentiels du développement du continent.

« À l'horizon 2063, au terme de cette feuille de route, nous porterons le nombre d'emplois liés aux activités marines de 48 millions actuellement à 78 millions de personnes vivant de ce secteur », a-t-il déclaré.

Harsen Nyambe a, toutefois, reconnu que les défis auxquels sont confrontés le secteur de la pêche et les activités connexes ne résultent pas uniquement d'un déficit d'infrastructures ou de stratégies, mais également des difficultés liées à la mise en oeuvre effective des programmes arrêtés.

« Il est primordial de poursuivre les investissements et de renforcer les capacités nécessaires pour concrétiser les projets élaborés, dont beaucoup émergent de rencontres comme celle-ci », a-t-il insisté.

La conférence, qui rassemble des représentants d'une cinquantaine de pays africains, s'inscrit dans le cadre des engagements pris par l'Angola à travers l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la Stratégie africaine pour l'économie bleue 2020-2030.

Placée sous le thème « Leadership politique pour la transformation de l'économie bleue en Afrique », la rencontre vise à traduire les orientations stratégiques en actions concrètes et à impulser une transformation qualitative du secteur, avec deux journées consacrées aux travaux techniques et une journée dédiée aux rencontres de haut niveau.