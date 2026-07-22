Angola: L'Interclube vise le podium pour la saison 2026/2027

Caxito — Le président du Groupe sportif Interclube, José Alexandre Canelas, a déclaré lundi que l'équipe entame la nouvelle saison avec l'objectif de décrocher une place sur le podium, particulièrement en Girabola 2026/2027, dont le démarrage est prévu au mois d'août.

Sous la direction du technicien luso-angolais Divaldo Alves, la formation ambitionne de faire mieux que lors de la saison précédente, au cours de laquelle elle avait terminé à la huitième position du championnat 2025/2026, remporté par le Petro de Luanda.

S'exprimant devant la presse à Caxito, dans la province du Bengo, José Alexandre Canelas a exprimé l'ambition de voir l'équipe retrouver les compétitions africaines interclubs, notamment la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) ou la Coupe de la Confédération.

Pour atteindre cet objectif, le responsable a indiqué que la direction a engagé une restructuration de l'effectif, avec notamment le recrutement d'un nouveau staff technique, ainsi qu'un renforcement de l'organisation interne, de la planification, de la communication et des relations professionnelles entre les joueurs et l'encadrement technique.

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Interrogé sur les mouvements d'arrivées et de départs au sein du groupe, il a précisé que la direction apportera des informations au moment opportun.

Concernant le choix de la province du Bengo pour le début de la préparation d'avant-saison, il a justifié cette décision par les conditions d'excellence offertes par le Centre de haut rendement José Sayovo, favorable à une préparation de qualité.

Par ailleurs, José Alexandre Canelas a annoncé que plusieurs projets figurent au programme de développement du club, notamment l'achèvement d'un pavillon multisports, la modernisation et l'actualisation de la base de données des athlètes, ainsi que la formation continue des joueurs et des entraîneurs, entre autres actions.

Au cours de la saison sportive 2026/2027, l'Interclube participera à la Ligue Unitel et à la Coupe d'Angola.