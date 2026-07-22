Angola: La ferme Boa Entrada prévoit une récolte de 10 tonnes de café cette année

Uíge — La ferme Boa Entrada, située dans la municipalité d'Uíge, prévoit une récolte de dix tonnes de café pour la saison 2025/26, une production qui pourrait dépasser les huit tonnes de la saison précédente.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP ce mercredi, le propriétaire de la ferme, Pedro Ricardo, a expliqué que la superficie agricole s'étend sur 1 550 hectares, dont 120 hectares de caféiers.

Pedro Ricardo a indiqué qu'il envisage d'étendre la surface de production de café, mais que le manque de financement pour l'acquisition de tracteurs et d'autres équipements freine la réalisation de ce projet.

Concernant l'accès à la ferme, l'agriculteur a précisé que la route reliant l'exploitation à la ville d'Uíge est en très mauvais état, ce qui complique le transport de la production.

L'exploitation, située à 16 kilomètres de la capitale provinciale, emploie 130 personnes qui cultivent également du manioc, des bananes, des patates douces et des arachides.