Angola: Combat - L'équipe de MMA travaille son endurance et ses tactiques défensives

Luanda — L'équipe angolaise junior de MMA, composée de garçons et de filles, a tenu une séance d'entraînement mardi à Luanda, axée sur l'endurance physique et l'organisation tactique défensive, elle vise les championnats du monde qui se dérouleront en août aux Émirats arabes unis.

L'entraînement a eu lieu à l'académie Mana Esporte et a réuni les 30 athlètes sélectionnés.

Le groupe, encadré techniquement par Óscar Assis, poursuit son travail de consolidation des aspects techniques, tactiques et physiques afin d'améliorer ses performances des précédents championnats du monde, où l'Angola a remporté quatre médailles (1 or, 1 argent et 2 bronze).

Pour ce faire, l'équipe nationale compte notamment sur les championnes du monde Mayra Lemos (65,8 kg) et Stélvia Munhanha (44 kg), qui tenteront de conserver leurs titres respectifs remportés lors des éditions 2024 et 2025.

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L'Angola occupe la quatrième place du classement mondial junior de la Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF), avec 11 980 points, et se classe première parmi les équipes africaines.

Les championnats du monde se dérouleront du 16 au 23 août à Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis.

Sur les 30 athlètes sélectionnés, 18 appartiennent à la catégorie masculine et 12 à la catégorie féminine, répartis dans différentes catégories de poids, de 31 kg à 74,8 kg.

La préparation de l'équipe se poursuit à Luanda jusqu'à la semaine prochaine, date à laquelle elle se rendra aux Émirats arabes unis, où l'objectif de l'équipe est de se maintenir parmi les meilleures nations mondiales du MMA chez les jeunes.