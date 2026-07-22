Angola: L'Université Kimpa Vita lance un concours pour le recrutement de 48 enseignants

22 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/BS

Uíge — L'Université Kimpa Vita, située dans la province de Uíge, a lancé cette semaine un concours public en vue du recrutement de 48 enseignants et chercheurs scientifiques.

Selon un communiqué de l'institution universitaire, consulté mercredi par l'ANGOP, 40 postes sont destinés à l'intégration, à la promotion et à la progression dans la carrière enseignante, tandis que les huit autres sont réservés à la promotion et au développement de la carrière de recherche scientifique.

L'Université Kimpa Vita assure des formations dans plusieurs domaines, notamment le Droit, l'Économie, la Comptabilité et Gestion, le Génie hydraulique, l'Informatique, les Sciences infirmières, l'Administration publique, les Analyses cliniques ainsi que les Sciences.

Fonctionnant depuis 2011, l'établissement a inauguré ce mois-ci ses programmes de master en Administration publique et Développement local, ainsi qu'en Comptabilité et Fiscalité.

Pour l'année académique 2026/2027, l'université prévoit également l'ouverture de la licence en Médecine, renforçant ainsi son offre de formation dans le domaine des sciences de la santé.

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