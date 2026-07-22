Angola: L'INAC à Bié réintègre 80 enfants au sein de leurs familles

Cuito — Quatre-vingts enfants séparés de leurs familles pour diverses raisons ont été réintégrés dans leur environnement familial par les services provinciaux de l'Institut national de l'Enfant (INAC) à Bié, au cours du premier semestre de l'année en cours.

Cette opération de réintégration, qui concerne huit enfants de plus qu'à la même période de l'année précédente, a été réalisée en coordination avec le Bureau provincial de l'Action sociale, de la Famille et de l'Égalité des genres.

L'information a été communiquée mardi à l'ANGOP par le responsable provincial de l'INAC, Vasco Cambovo, à l'occasion de la présentation des actions menées par l'institution au cours des six premiers mois de 2026.

Selon le responsable, au-delà de la province de Bié, certains enfants ont été réintégrés auprès de familles résidant dans les provinces de Huambo, Benguela, Luanda et Moxico.

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Il a précisé que ces mineurs avaient été recueillis dans différentes localités de la province de Bié ainsi que dans certaines zones environnantes.

Vasco Cambovo a souligné qu'après la réunification familiale, l'INAC et le Bureau provincial de l'Action sociale et de l'Égalité des genres procèdent à des visites de suivi, afin d'évaluer les conditions sociales et familiales dans lesquelles évoluent les enfants réintégrés.

Le responsable a toutefois déploré l'attitude de certaines familles qui ont tenté de refuser l'accueil de leurs proches, en invoquant l'absence de conditions matérielles suffisantes.