Angola: Uíge - Plus de neuf mille élèves bénéficient de formations pendant les vacances

Uíge — Plus de neuf mille élèves de la province d'Uíge participeront à des formations technico-professionnelles ainsi qu'à des activités culturelles, sportives et récréatives dans le cadre du Plan des vacances scolaires.

Le programme de formation et de loisirs, qui sera encadré par plus de 500 enseignants, a été lancé mardi dans la municipalité de Vista Alegre par la directrice du Bureau provincial de l'Éducation, Pasi Mafuta Nova, représentant le gouverneur provincial, José Carvalho da Rocha.

Cette initiative vise à renforcer les apprentissages et à offrir aux élèves de l'enseignement primaire et du deuxième cycle des connaissances pratiques dans des domaines tels que l'informatique, l'agriculture de subsistance, les technologies de l'information et de la communication, l'utilisation responsable des réseaux sociaux et des plateformes numériques, la coupe et couture, l'alphabétisation ainsi que la plomberie.

Le programme prévoit également des visites de sites d'intérêt touristique et des activités d'échanges entre les instituts moyens polytechniques de la province, afin de stimuler la créativité, le partage des connaissances et la valorisation des potentialités locales.

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À cette occasion, Pasi Mafuta Nova a déclaré que le Plan des vacances scolaires démontre que « l'apprentissage ne connaît pas de pause », en permettant aux élèves de développer leurs compétences en lecture, écriture, calcul, sciences, entrepreneuriat, expression artistique et technologies.

La responsable a précisé que l'initiative mobilise plus de 500 enseignants et concerne plus de neuf mille élèves de la province.

Au cours de la cérémonie, elle a appelé la communauté scolaire à s'impliquer dans la prévention du choléra, à travers l'adoption de mesures d'hygiène telles que le lavage correct des mains, la consommation d'aliments sûrs et la gestion appropriée des déchets.