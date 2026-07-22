Angola: Luanda accueille le projet « Dikanda du Royaume du Kongo »

22 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Plusieurs activités culturelles se tiendront, de mercredi à samedi à Luanda, dans le cadre de la deuxième étape du projet « Dikanda du Royaume du Kongo ».

La première phase du projet a été officiellement lancée le 9 juillet à Mbanza Kongo, dans la province du Zaire, à l'occasion de la cérémonie commémorative du neuvième anniversaire de l'inscription de la ville au Patrimoine mondial de l'Humanité.

Selon des informations publiées par l'organisation sur Facebook, l'événement, prévu au Centre culturel portugais et au Magistère Mutu-ya-Kevela, comprend des colloques, des ateliers culturels, le lancement du site web d'archives du projet en kikongo, en portugais et en anglais, ainsi que la diffusion de la radionovela « Lumbu 24 » et la projection du film « Royaume du Kongo : à la recherche du royaume détruit », du réalisateur Ne Kunda Nlaba.

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Les colloques aborderont plusieurs thématiques, parmi lesquelles « Les structures politiques et administratives de l'ancien Royaume du Kongo », « Le syncrétisme religieux et le messianisme dans la réalité Kongo : une réflexion à la lumière de la religion africaine », « Le Royaume du Kongo précolonial : une civilisation millénaire » et « La figure de Kimpa Vita : prophétesse du Royaume du Kongo comme symbole de résistance africaine ».

Le projet « Dikanda du Royaume du Kongo » vise à renforcer la recherche scientifique, à préserver la mémoire collective et à promouvoir l'identité culturelle liée à l'ancien Royaume du Kongo.

L'initiative ambitionne de s'imposer comme une plateforme permanente de recherche, de documentation et de diffusion du patrimoine historique du Royaume du Kongo, en favorisant les échanges entre les communautés, les chercheurs et les institutions culturelles.

Elle cherche également à consolider la préservation de la mémoire collective, à approfondir la connaissance de l'histoire africaine et à encourager de nouvelles approches de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, contribuant ainsi au renforcement de l'identité culturelle et au développement du tourisme historique en Angola.

Sous la direction artistique de Jamil Osmar, le projet est le fruit d'un vaste partenariat réunissant des institutions culturelles angolaises et internationales. ASS/BS

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