Angola: Un festival culturel à Bengo réunit 20 exposants

Caxito — Vingt exposants, parmi lesquels des écrivains, des éditeurs, des musiciens, des artisans ainsi que des représentants d'institutions publiques et privées des provinces de Luanda et de Bengo, prennent part depuis mercredi à Caxito au Festival de poésie et des lettres (Fespol), organisé par le noyau provincial du Mouvement littéraire et culturel Lev'Arte.

L'événement a pour objectif de stimuler le goût de la lecture, de promouvoir la littérature et de célébrer les 20 ans d'existence du Mouvement littéraire et culturel Lev'Arte, fondé le 20 juillet. Cette organisation oeuvre à la promotion des différentes formes d'expression artistique, notamment la littérature, la musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques.

S'exprimant à l'ANGOP, le coordinateur provincial de Lev'Arte à Bengo, David Samba, a indiqué que le festival s'inscrit dans un programme d'activités culturelles et éducatives comprenant également des séances de sensibilisation à la prévention routière et à la lutte contre les incendies.

La programmation prévoit en outre des rencontres entre écrivains et lecteurs, des présentations d'ouvrages, des séances de dédicaces ainsi que des échanges autour du rôle de la littérature dans la formation civique et culturelle de la société.

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David Samba a reconnu que la participation du public au festival ne correspond pas toujours aux attentes initiales de l'organisation. Toutefois, il a estimé que les résultats obtenus au cours des éditions précédentes restent encourageants, grâce à l'engagement croissant des écrivains, des étudiants universitaires et des institutions publiques.

Placée sous le thème « Lev'Arte, 20 ans à humaniser le comportement des personnes à travers l'art », la manifestation se déroule sur trois jours et prévoit notamment la participation de l'écrivain João Bernardo de Miranda, qui présentera certaines de ses oeuvres.

Le programme comprend également un concert mêlant poésie et musique, avec la participation d'artistes locaux, une initiative destinée à encourager la créativité et la valorisation des talents artistiques.