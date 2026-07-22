Ile Maurice: Le chanteur Jean Bradley Perrine, Zantakwan, arrêté puis relâché sous caution

Le chanteur Jean Bradley Perrine, alias Zantakwan, 23 ans et du groupe Armada, a été relâché sous caution durant le week-end, à la suite de sa comparution en cour pour une affaire de possession de cannabis à des fins de distribution. Il s'agit de la deuxième interpellation du jeune artiste en lien avec des stupéfiants.

Les faits se sont déroulés lors d'une perquisition à son domicile, à l'avenue des Gueules pavées, à Blue-Bay. Les policiers y ont saisi 0,7 gramme de cannabis, un téléphone portable de marque Samsung ainsi qu'une somme de Rs 15 050, soupçonnée d'être le produit de trafic de drogue. Jean Bradley Perrine a reconnu les faits. Il a comparu devant la Bail and Remand Court où la police ne s'est pas opposée à sa remise en liberté sous caution.

Cet épisode judiciaire n'est pas le premier pour le chanteur. En février 2024, il avait déjà été arrêté à Rose-Hill dans une affaire similaire. Des officiers de l'Emergency Response Unit de la Western Division avaient repéré un van privé noir, verrouillé et sans chauffeur, garé de manière suspecte vers minuit, à la rue sir Celicourt Antelme. Voyant Perrine revenir vers le véhicule, les policiers lui avaient demandé l'autorisation de fouiller aussi bien le van que sa personne.

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Une poudre jaunâtre avait alors été découverte dans un sac en plastique, près du frein à main, ainsi que des sommes de Rs 19 000 et de Rs 100, retrouvées séparément.

Le chanteur, alors âgé de 21 ans et résidant à Camp-Levieux, avait été arrêté et présenté devant la cour de Rose-Hill sous une accusation de possession of dangerous drug for the purpose of distribution. La police s'était à l'époque opposée à sa libération sous caution. La poudre saisie avait été envoyée au Forensic Science Laboratory pour analyse.

Jean Bradley Perrine avait par ailleurs déjà été au coeur d'une autre affaire judiciaire, d'une tout autre nature. Le 23 janvier 2023, il avait été arrêté et avait comparu devant la cour de Bambous sous une charge provisoire de relation sexuelle avec une mineure de moins de 16 ans. Cette affaire avait éclaté après qu'une adolescente, accompagnée de sa mère, a porté plainte au poste de police de sa localité, en novembre 2022, à la suite de la découverte de sa grossesse.

Le chanteur, dont la carrière musicale avait pris de l'ampleur ces dernières années au sein du groupe Armada, se trouve ainsi mêlé à plusieurs procédures judiciaires distinctes. Les enquêtes suivent leur cours.