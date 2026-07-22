Ile Maurice: Arvin Boolell - «Nous avons agi comme un gouvernement responsable»

Le bétail du MV Apex a été débarqué à Maurice, le 15 juillet, pour cause de force majeure, le souci principal du gouvernement étant la biosécurité et la sécurité du pays dans tous ses aspects. Toutes les procédures sont respectées à la lettre par les autorités sanitaires et dans toutes les étapes de la gestion de cette affaire. Cette assurance a été donnée hier par le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, lors d'une conférence de presse au siège de son ministère à Port-Louis.

Selon le ministre, lors d'une première inspection des services vétérinaires sur le MV Apex, les animaux ne présentaient aucun signe de maladie, mais avaient été affaiblis par le manque de nourriture et d'eau. Ils étaient dans une situation de grand stress, a expliqué le ministre et il fallait prendre une décision, «sinon konsekans ti pou grav». Ajoutant : «Nou finn azir kouma enn gouvernma responsab.»

La décision de laisser débarquer les animaux a été prise par le Conseil des ministres. Le transport du bateau jusqu'au centre de quarantaine appartenant à la société importatrice, Ubora Ventures Ltd, a été réalisée par des camions spécialisés et en respectant toutes les procédures de sécurité phytosanitaire, a affirmé Arvin Boolell.

Il a aussi déclaré que des résultats préliminaires indiquent la présence de carrier antibodies, mais qu'il n'est pas possible de se baser sur les tests préliminaires pour prendre une décision. De nouveaux prélèvements de sang ont été effectués et l'envoi dans un laboratoire mondialement reconnu, l'Onderstepoort Veterinary Institute, basé en Afrique du Sud, est imminent. Le ministre Boolell a sollicité l'aide du haut-commissariat de l'Afrique du Sud pour que les tests soient faits au plus vite.

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Arvin Boolell a déclaré : «Eski bato-la ti bizin rantre? Sa se enn lot deba.» Il a indiqué que l'avis du State Law Office avait été sollicité et que, selon la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, «Moris pa ti kapav pa les bato rantre. Nous sommes en train de suivre la situation de très près avec toutes les parties concernées, notamment la police, la Mauritius Ports Authority, les services vétérinaires et les services de santé publique», a-t-il ajouté.

Il faut aussi noter que cette cargaison était à l'origine destinée à Conakry, en Guinée, avant d'être redirigée vers des îles de l'océan Indien. Le MV Apex aurait d'abord essuyé un refus d'accoster à Madagascar avant de se diriger vers Port-Louis.

Moujaahiid Samoo, directeur d'Ubora Ventures Ltd : «Nou pe dir montre nou enn test ki dir ki nou zanimo malad»

Selon la version du directeur d'Ubora Ventures Ltd, Moujaahiid Samoo, et de son consultant, Ishtiyaq Caunhye, «otorite pe fer difisil ar nou». «Nou pe dir montre nou enn test ki dir ki nou zanimo malad», ont fait savoir les deux hommes après la réunion qu'ils ont eue avec le ministre Arvin Boolell hier, juste avant de rencontrer la presse. «Nous avons 540 têtes de bétail qui sont maintenant en quarantaine dans nos locaux de La Chaumière, Bambous.

Nous avons tous les permis nécessaires.» Ishtiyaq Caunhye a souligné aux journalistes détenir une carte maîtresse secrète, mais qu'il est prêt à l'abattre «si zot obstrie nou semin dan sa biznes ki nou pe fer la».