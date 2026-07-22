Ile Maurice: «Agressée» par sa belle-soeur avec son bébé dans les bras

Une dispute familiale a dégénéré dans la soirée du 19 juillet à Bel-Air-Rivière-Sèche, donnant lieu à plusieurs plaintes auprès de la police. Shahnaaz Sumtally, une habitante de Riche-Mare, âgée de 28 ans et maquilleuse de profession, affirme avoir été agressée par sa belle-soeur alors qu'elle tenait l'un de ses bébés dans ses bras. Son époux, Shameen Sumtally, âgé de 30 ans, soutient également avoir été pris à partie lors de l'altercation.

Les faits se sont produits vers 20 h 50. Selon sa plainte, Shahnaaz Sumtally s'est rendue chez sa mère, à Bel-Air-Rivière-Sèche, en compagnie de son époux afin de récupérer leurs enfants, des jumeaux âgés de dix mois, qui y étaient gardés. Une dispute a éclaté avec la soeur de son époux. Elle affirme que la situation aurait rapidement dégénéré lorsque sa bellesoeur s'est approchée du véhicule. Des insultes ont été échangées avant que la situation ne devienne violente.

Shahnaaz Sumtally soutient que sa belle-soeur lui aurait porté un coup au visage alors qu'elle tenait son fils de dix mois dans les bras. Elle affirme que son nez a commencé à saigner sous l'impact du coup et que son bébé est tombé sur le siège du véhicule, sans toutefois être blessé. La jeune mère affirme également avoir été griffée au visage lorsque son époux est intervenu pour tenter de mettre fin à l'altercation. Elle dit avoir été profondément traumatisée par cet épisode et indique craindre désormais pour la sécurité de sa famille.

Blessée au visage, Shahnaaz Sumtally s'est rendue à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, à Constance, pour des soins. En raison des marques visibles qu'elle porte au visage, la jeune femme explique qu'elle ne peut pas actuellement exercer son métier de maquilleuse. De son côté, Shameen Sumtally affirme également avoir été agressé durant la dispute. Selon son récit, il a reçu plusieurs coups, notamment au niveau du ventre, alors qu'il tentait d'intervenir pour calmer la situation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mère de Shahnaaz Sumtally, âgée de 63 ans, a également déposé une plainte dans cette affaire. Elle dénonce un cas allégué de mauvais traitement envers une personne âgée. Elle affirme avoir été insultée et humiliée lors de cette altercation familiale. La jeune mère reproche également à sa belle-soeur de ne pas avoir pris en considération la présence de ses enfants au moment des faits.

Elle soutient que cette dernière, qui est elle-même mère de famille, aurait dû faire preuve de retenue face à la situation. La police de Bel-Air-Rivière-Sèche a ouvert une enquête afin d'établir les circonstances exactes de cette affaire. Les différentes personnes impliquées devront être entendues par les enquêteurs afin de faire la lumière sur cette altercation familiale.