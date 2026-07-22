Ile Maurice: «Le traitement de Gabriel est notre priorité», confient les Mamours

Une épreuve qui ne fait que commencer pour la famille de Fanny. Gabriel, qui vient de fêter ses cinq ans, le 21 juin, le fils de Karen et Nicolas Fanny, connus sur les réseaux sociaux sous le nom des Mamours, a récemment été diagnostiqué d'une leucémie. Le petit garçon est actuellement admis à l'hôpital où plusieurs examens médicaux sont en cours pour confirmer le diagnostic et déterminer les prochaines étapes de son traitement.

Karen et Nicolas restent, depuis cette annonce, concentrés sur leur fils. «Notre priorité est entièrement tournée vers le traitement de Gabriel et les prochaines étapes concernant la possibilité de poursuivre ses soins à l'étranger», explique Nicolas Fanny. Cette nouvelle a été un véritable choc. Dans une vidéo partagée sur leurs réseaux sociaux, les parents de Gabriel racontent que leur quotidien a complètement basculé lorsque les médecins leur ont annoncé le diagnostic.

Depuis le début de l'année, le petit garçon ne semblait plus être le même. Lui qui est habituellement décrit comme un enfant plein d'énergie, joyeux et toujours en mouvement, montrait certains signes qui inquiétaient ses parents. Face à cette situation, des examens médicaux ont été nécessaires. Karen confie qu'au fond d'elle-même, elle ressentait que quelque chose n'allait pas. «Le coeur d'une maman sait souvent quand quelque chose ne va pas.»

Après plusieurs tests, le diagnostic est tombé : Gabriel est atteint d'une leucémie. Une annonce difficile à accepter pour cette famille qui doit désormais apprendre à avancer avec cette nouvelle réalité. Gabriel a été admis à l'hôpital hier pour un bilan de santé. Depuis, plusieurs examens médicaux - analyses sanguines et examens d'imagerie - sont en cours pour permettre aux médecins de mieux comprendre son état de santé et de définir une prise en charge adaptée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais le petit garçon n'est pas seul dans ce combat. Ses parents, mais aussi de son frère et sa soeur aînés. Malgré cette épreuve, Karen et Nicolas expliquent puiser leur force dans leur famille, mais aussi dans les nombreuses marques de soutien reçues depuis l'annonce de la maladie de Gabriel. «Nous comptons énormément sur les prières et le soutien des personnes qui sont toujours présentes pour nous», ont-ils partagé avec leur communauté.

UNE COMMUNAUTÉ MOBILISÉE

Depuis l'annonce, une véritable vague de solidarité s'est créée autour de Gabriel et de sa famille. Des milliers de messages d'encouragement, de prières et de mots réconfortants leur ont été envoyés. Ce soutien est particulièrement fort car Karen et Nicolas occupent une place importante dans le coeur de nombreux Mauriciens grâce à leur présence sur les réseaux sociaux.

Ensemble depuis 16 ans et mariés depuis dix ans, ils se sont fait connaître grâce à leur page Les Mamours, sur laquelle ils partagent des vidéos de comédie autour de la vie de couple et de famille.

À travers des situations simples du quotidien, des moments de complicité et beaucoup d'humour, ils ont réussi à créer un lien fort avec leur communauté. Leur authenticité et leur joie de vivre ont séduit des milliers de personnes. Aujourd'hui, leur page compte plus de 40 000 abonnés sur Facebook et 102,5k sur TikTok. Habituellement suivis pour leurs vidéos qui font rire, Karen et Nicolas voient aujourd'hui cette même communauté se mobiliser autrement : en leur apportant réconfort, espoir et courage.

Un long chemin, mais de l'espoir

Karen et Nicolas savent que le parcours qui les attend sera long. Les résultats des examens en cours permettront de mieux définir les prochaines étapes pour Gabriel. En attendant, le traitement et le bien-être de leur fils restent leur priorité. Mais au milieu de cette épreuve, une chose reste intacte : l'amour qui unit cette famille.

Derrière les sourires partagés dans les vidéos des Mamours se trouve aujourd'hui une famille, qui traverse une période difficile, mais qui avance main dans la main. Le plus grand souhait de Karen et Nicolas est simple : voir leur petit Gabriel retrouver la santé, reprendre ses jeux, ses rires et continuer à grandir comme tous les enfants de son âge. En attendant, chaque message, chaque prière et chaque geste de soutien représentent une source de force pour cette famille qui garde espoir, un jour à la fois.