Ile Maurice: Une Mauricienne de 33 ans retrouvée morte sur un paquebot

Le décès de Pooja Mohun, une Mauricienne de 33 ans, à bord du paquebot Celebrity Constellation, a plongé sa famille, ses proches et toute sa localité dans la consternation. La jeune femme, membre de l'équipage du navire, a été retrouvée sans vie dans sa cabine, le dimanche 19 juillet, alors que le paquebot faisait escale au port de La Spezia, en Italie. Les autorités italiennes ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.

Selon les premières informations, ce sont des collègues inquiets de son absence à la prise de service qui ont donné l'alerte. Ils ont découvert son corps dans sa cabine. Les secours dépêchés sur place n'ont pu que constater son décès. Une autopsie devrait être pratiquée pour déterminer les causes exactes de sa mort, tandis que les enquêteurs italiens poursuivent leurs investigations.

Originaire du nord de Maurice, Pooja Mohun résidait à Cap-Malheureux. Mère d'un garçon d'une douzaine d'années, elle travaillait à bord de navires de croisière depuis environ un an et demi. Comme de nombreux Mauriciens employés dans cette industrie, elle avait choisi cette carrière afin d'assurer un meilleur avenir à son fils et à sa famille.

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Dans sa localité, Pooja Mohun était connue et appréciée. Au domicile de ses parents, où la nouvelle de son décès est tombée comme un véritable coup de massue, l'émotion est immense. Très éprouvés, ces derniers n'ont pas souhaité s'exprimer. Les proches, encore sous le choc, peinent à croire à la disparition brutale de cette jeune mère de famille.

Pour l'heure, aucune hypothèse n'est privilégiée par les autorités italiennes. Les circonstances exactes de son décès demeurent inconnues et les investigations se poursuivent afin d'établir les causes de cette tragédie. La compagnie de croisière collabore pleinement avec les enquêteurs dans le cadre de cette enquête.