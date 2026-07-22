Angola: FILDA 2026 - La Cimangola mise sur l'innovation environnementale

Icolo e Bengo — Le président du Conseil d'administration de Cimangola, Agostinho da Silva, a annoncé mardi le lancement prochain du ciment écologique « LC3 », composé de calcaire et d'argile calcinée, une innovation destinée à promouvoir des solutions environnementales durables dans l'industrie de la construction.

S'exprimant à l'ANGOP en marge de la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), organisée du 21 au 26 juillet dans les installations de la Zone économique spéciale (ZEE), le responsable de la plus grande cimenterie du pays a expliqué que ce nouveau produit représente une solution à faible empreinte carbone, marquant une nouvelle étape dans l'évolution stratégique de l'industrie cimentière angolaise.

Il a précisé que cette initiative vise à réduire les impacts environnementaux liés au secteur de la construction, tout en favorisant un équilibre entre croissance industrielle et responsabilité écologique.

Par ailleurs, Agostinho da Silva a indiqué que cette dynamique englobe également le projet « Cimangola Betão Agregado », consacré à la production de béton, avec une capacité mensuelle de 25 mètres cubes d'un matériau caractérisé par sa résistance, sa durabilité et sa fiabilité.

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Il a assuré que ce béton répond aux exigences techniques spécifiques de chaque chantier, tandis que les agrégats utilisés garantissent des normes élevées de qualité et de performance structurelle.

Le président du Conseil d'administration de Cimangola a également révélé qu'au cours du premier semestre de cette année, l'entreprise a enregistré une production supérieure à huit millions de tonnes de ciment, confirmant ainsi sa position de référence sur le marché national.

De son côté, le sous-directeur de TAAG, Domingos dos Santos, a indiqué que la compagnie aérienne profite de cette édition de la FILDA pour présenter son nouveau service de vols réguliers opérant deux fois par semaine sur la liaison Luanda-Lisbonne-Lisbonne-Luanda.

Pour sa part, la directrice générale de « Nova Era », Lara Chai, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise dans le développement socioéconomique de l'Angola, à travers des activités liées notamment aux énergies renouvelables, à l'énergie solaire, aux agences de voyages, au commerce et à d'autres services.

La Foire internationale de l'Angola demeure la plus grande plateforme d'affaires du pays et l'un des principaux instruments de promotion économique de la région. L'édition 2026 se déroule sous le thème : « Produire et innover localement, vaincre globalement ».