Angola: La FAO met en garde contre les ravageurs qui compromettent la production agricole au pays

L'assistante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour les chaînes de valeur et l'agro-industrie en Angola, Maria do Nascimento, a alerté à Benguela sur le fait que les ravageurs agricoles continuent d'affecter considérablement la production du pays.

Selon cette responsable, qui s'exprimait lors d'un séminaire de formation destiné aux inspecteurs phytosanitaires, cette situation réduit les revenus des producteurs et limite l'accès de leurs produits aux marchés nationaux, régionaux et internationaux.

Maria do Nascimento a indiqué que la présence de ravageurs tels que la légionnaire d'automne, la mouche des fruits, Tuta absoluta et d'autres encore, constitue l'un des principaux défis pour l'agriculture angolaise.

« Sans plantes saines, il n'y a pas d'agriculture productive, pas d'aliments sûrs, pas de commerce agricole compétitif et pas de systèmes agroalimentaires résilients », a-t-elle affirmé.

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L'assistante de la FAO a rappelé qu'à l'échelle mondiale, environ 40 % de la production agricole est perdue chaque année à cause des ravageurs et des maladies, ce qui représente des pertes dépassant 220 milliards de dollars.

En Afrique, a-t-il déclaré, on estime que 20 à 30 % des récoltes sont perdues avant même d'atteindre les consommateurs.

Pour relever ces défis, la FAO, en partenariat avec le gouvernement angolais et grâce au financement de l'Union européenne, met en oeuvre le projet STOSAR, une initiative régionale visant à soutenir les États membres de la SADC dans la mise en oeuvre de la politique agricole régionale.

Il a expliqué que le projet vise à renforcer les capacités institutionnelles et techniques du Système national phytosanitaire par la modernisation des systèmes phytosanitaires, la formation des techniciens, l'harmonisation des procédures, l'extension de la certification phytosanitaire et l'adoption de solutions innovantes, telles que la plateforme électronique ePhyto.

Cette plateforme électronique facilite la délivrance de certificats phytosanitaires numériques et favorise un commerce sûr, conforme aux normes internationales.

Maria do Nascimento a souligné que la formation renforce l'un des principaux piliers de l'agriculture angolaise.

« Chaque inspection rigoureuse, chaque ravageur détecté à temps et chaque certificat délivré conformément aux normes internationales contribuent à une sécurité accrue pour les agriculteurs, une meilleure protection des consommateurs, une confiance renforcée du marché et de meilleures perspectives pour le développement économique du pays », a-t-elle souligné.

Elle a également mis en avant le rôle des inspecteurs phytosanitaires, les considérant comme les principaux acteurs de cette initiative.

La responsable onusienne a affirmé que les connaissances acquises devraient se traduire par des services plus efficaces, des institutions plus robustes et une capacité accrue à relever les défis phytosanitaires.

Elle a réaffirmé l'engagement de la FAO à continuer de soutenir le renforcement du Système national phytosanitaire, contribuant ainsi à une agriculture plus productive, résiliente et durable, en accord avec les objectifs de développement du pays.

Dans le cadre de cette initiative, 33 inspecteurs phytosanitaires de huit provinces participent cette semaine à une formation à Benguela, où ils actualisent leurs connaissances et perfectionnent leurs compétences en matière de surveillance phytosanitaire, d'analyse des risques phytosanitaires, d'inspection phytosanitaire, de certification électronique et d'identification des ravageurs économiquement importants.