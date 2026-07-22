Angola: Bié dispose désormais de 12 guichets uniques de services publics opérationnels

21 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par LB/PLB/BS

Cuito — Douze guichets uniques de services publics (BUAP) sont déjà opérationnels dans la province de Bié depuis le lancement, le 15 juin dernier, de l'Enregistrement électoral d'office sur l'ensemble du territoire national.

L'information a été communiquée mardi par le directeur provincial des Registres et de la Modernisation administrative, João Baptista Mário, lors d'une évaluation du déroulement du processus au niveau du seul BUAP actuellement en fonctionnement dans la ville de Cuito, chef-lieu de la province.

Outre Cuito, qui devrait prochainement bénéficier de quatre guichets supplémentaires, des BUAP sont également ouverts dans les municipalités d'Andulo, Nharêa, Camacupa, Catabola, Cuemba, Chinguar, Chitembo, Cunhinga, Chipeta, Cambândua et Calucinga, où, selon le responsable, l'opération se déroule dans des conditions satisfaisantes, sans contraintes majeures.

Les municipalités de Chicala, Belo-Horizonte, Lúbia, Mumbué, Ringoma, Umpulo et Luando restent encore à couvrir. Toutefois, le démarrage des activités dans ces localités pourrait intervenir dès la semaine prochaine, les équipements nécessaires étant déjà en cours de mobilisation vers cette région du centre du pays.

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À l'issue du processus, prévu pour prendre fin le 31 mars 2027, la province du Bié devrait compter un total de 39 BUAP.

Pour cette phase, placée sous le slogan « L'Angola t'appelle » et destinée à tous les citoyens angolais âgés de 18 ans révolus, le Bié bénéficiera également de l'appui de 614 brigadistes, chargés d'accompagner l'actualisation des données personnelles des citoyens ainsi que la preuve de vie, notamment dans les zones d'accès difficile.

Selon João Baptista Mário, l'Enregistrement électoral d'office revêt une importance majeure pour garantir l'inclusion de tous les citoyens majeurs dans les listes électorales, leur permettant ainsi d'exercer leur droit de vote lors des élections de 2027.

Avec 19 municipalités, la province de Bié compte une population estimée à 2 264 874 habitants, conformément aux données du Recensement général de la population et de l'habitat de 2024.

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