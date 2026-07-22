Togo: La crédibilité, un chantier collectif pour l'enseignement privé

Le Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur du Togo (CEPES) annonce une série de réformes destinées à améliorer la qualité de l'enseignement, à l'approche de la rentrée.

Parmi les mesures: l'instauration d'un calendrier académique harmonisé entre établissements, et la mise en place d'un service d'évaluation transparent, garantissant notamment l'anonymat des copies lors des examens.

Ces annonces interviennent dans un contexte où le secteur privé de l'enseignement supérieur peine encore à convaincre l'ensemble du public.

Si certains établissements affichent des standards académiques solides et des diplômes reconnus, d'autres traînent une réputation nettement moins flatteuse.

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C'est l'un des reproches les plus fréquemment adressés au secteur : l'existence d'établissements qui délivrent des diplômes sans véritable reconnaissance, que ce soit par l'État ou par les instances régionales compétentes. Pour un étudiant, sortir de plusieurs années d'études avec un parchemin qui n'ouvre aucune porte sur le marché de l'emploi ou vers la poursuite d'études représente une désillusion coûteuse, autant sur le plan financier qu'humain.

Des parents et anciens étudiants dénoncent régulièrement ce qu'ils qualifient de véritables « machines à cash » : des structures qui multiplient les inscriptions et encaissent les frais de scolarité, sans pour autant investir dans un encadrement pédagogique sérieux, des enseignants qualifiés ou des infrastructures adaptées. Programmes flous, enseignants peu présents, absence de suivi rigoureux : autant de dysfonctionnements qui alimentent la méfiance envers l'ensemble du secteur, y compris envers les établissements qui, eux, jouent le jeu de la qualité.

Le pari de la crédibilité collective

C'est précisément ce climat de défiance que le CEPES entend inverser. En imposant un calendrier commun et des mécanismes d'évaluation standardisés, l'organisation cherche à instaurer une forme de discipline collective au sein d'un secteur jusque-là marqué par une grande hétérogénéité de pratiques.

L'idée sous-jacente est simple : sans un socle minimal de rigueur partagé par tous les établissements membres, c'est la réputation de l'ensemble de la filière privée qui continue de pâtir des dérives de quelques-uns.

Reste que ces réformes, aussi nécessaires soient-elles, ne suffiront pas à elles seules à assainir durablement le secteur. Sans un renforcement des contrôles de l'État sur l'accréditation et le fonctionnement réel des établissements, et sans sanctions dissuasives contre les structures qui continuent d'opérer en marge des standards minimaux, le risque est que les bonnes pratiques prônées par le CEPES restent l'apanage des établissements déjà sérieux, sans jamais réellement inquiéter ceux qui profitent aujourd'hui du flou ambiant.

Pour les familles togolaises, qui investissent souvent des sommes importantes dans la formation de leurs enfants, l'enjeu dépasse la seule question académique : il s'agit de pouvoir, enfin, distinguer clairement les établissements qui forment de ceux qui se contentent d'encaisser.