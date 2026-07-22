Togo: Assistance technique

Plusieurs partis de l'opposition togolaise se sont dits préoccupés par la présence présumée de forces militaires étrangères, notamment russes et turques, dans le nord du pays, rapporte mercredi Togo Matin.

Ces organisations évoquent notamment des mercenaires russes du groupe paramilitaire Africa Corps et des forces turques liées à la société militaire privée Sadat, qui interviendraient dans la lutte contre les groupes jihadistes actifs dans la région des Savanes.

L'opposition réclame « l'ouverture immédiate d'un débat public sur la présence de toute force militaire ou paramilitaire étrangère au Togo » et exige qu'aucune force étrangère ne soit engagée sans un cadre clair et transparent.

Le Togo a effectivement renforcé ces dernières années sa coopération sécuritaire avec plusieurs partenaires. Un accord de défense avait été signé avec la Turquie en 2021, dans le sillage de l'acquisition de drones de combat Bayraktar TB2 par les forces armées togolaises. Avec la Russie, un partenariat militaire a été noué à partir de 2025.