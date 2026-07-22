Togo: Assistance technique

22 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Plusieurs partis de l'opposition togolaise se sont dits préoccupés par la présence présumée de forces militaires étrangères, notamment russes et turques, dans le nord du pays, rapporte mercredi Togo Matin.

Ces organisations évoquent notamment des mercenaires russes du groupe paramilitaire Africa Corps et des forces turques liées à la société militaire privée Sadat, qui interviendraient dans la lutte contre les groupes jihadistes actifs dans la région des Savanes.

L'opposition réclame « l'ouverture immédiate d'un débat public sur la présence de toute force militaire ou paramilitaire étrangère au Togo » et exige qu'aucune force étrangère ne soit engagée sans un cadre clair et transparent.

Le Togo a effectivement renforcé ces dernières années sa coopération sécuritaire avec plusieurs partenaires. Un accord de défense avait été signé avec la Turquie en 2021, dans le sillage de l'acquisition de drones de combat Bayraktar TB2 par les forces armées togolaises. Avec la Russie, un partenariat militaire a été noué à partir de 2025.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.