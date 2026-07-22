Congo-Kinshasa: Des civils pris en otage lors d'une incursion des présumés ADF au carré minier de Mambau à Mambasa

Des présumés rebelles des ADF ont attaqué, lundi 20 juillet, le carré minier de Mambau, situé dans la chefferie de Babilo-Babombi, au territoire de Mambasa en Ituri.

Lors de cette incursion, les assaillants ont semé la désolation : plusieurs habitations ont été réduites en cendres, des biens commerciaux ont été systématiquement pillés, et un nombre indéterminé de civils ont été emmenés de force en brousse, rapportent des sources locales.

Cette attaque illustre la vulnérabilité persistante des sites miniers de la région face à l'activisme des groupes armés.

Ce drame s'inscrit dans une série d'attaques récentes qui terrorisent la population locale. Il survient seulement quelques jours après une incursion similaire attribuée aux mêmes rebelles dans la localité voisine de Tepe, où plusieurs maisons avaient également été incendiées.

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Face à la progression apparente des assaillants et à l'imminence du danger, les acteurs de la société civile ont lancé un appel d'urgence. Les habitants des villages environnants sont exhortés à faire preuve d'une extrême prudence, particulièrement dans les localités de : Bilulu, Dela, Nyanza, Dar Salam, Angola

Jusqu'à ce mercredi 22 juillet matin, cette détérioration sécuritaire n'a suscité aucune réaction officielle. Ni les autorités administratives locales, ni les responsables militaires des FARDC déployés dans cette zone opérationnelle ne se sont encore prononcés sur l'attaque de Mambau ou sur les dispositions prises pour retrouver les otages et sécuriser la chefferie.