Soudan: Le Premier ministre inspecte le progrès du travail pour l'éclairage de la rue Obeid Khatim

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a inspecté mardi le progrès du travail pour l'éclairage de la rue Obeid Khatim à Khartoum, en compagnie du conseiller du Premier Ministre, M. Nizar Abdalla Mohamed, et du secrétaire général du Conseil des ministres, M. Ali Mohamed Ali.

Son Excellence et la délégation qui l'accompagnait se sont penchés sur les efforts déployés pour l'éclairage de la rue Obeid Khatim, à travers un exposé présenté par le directeur général de la Compagnie d'électricité du Soudan, ingénieur Abdalla Mohamed Ahmed Ali.

Le Premier ministre a donné des instructions pour redoubler les efforts et accélérer le rythme du travail pour achever l'éclairage de la rue Obeid Khatim dans un délai de dix jours.

Il a également ordonné de mobiliser toutes les ressources des organes de l'État, y compris le ministère de l'Énergie, les compagnies d'électricité et le système des industries de défense, afin de réaliser le travail conformément au plan établi.

Il a insisté sur la nécessité de passer à l'éclairage des rues de l'Afrique et de l'Aéroport, ainsi que du reste des rues de la capitale, après l'achèvement de l'éclairage de la rue Obeid Khatim.