Soudan: Le Premier ministre discute avec le ministre de la Gouvernance fédérale le dossier du développement rural

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a rencontré mardi à Khartoum le ministre de la Gouvernance fédérale et du Développement rural, ingénieur Mohamed Kartkila Saleh et les deux sous-secrétaires de la Gouvernance fédérale et du Développement rural, en présence du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdalla Mohamed, et du secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali.

Dans une déclaration à la presse, le sous-secrétaire du développement rural a précisé que cette rencontre a souligné l'importance du développement rural pour la croissance et le développement des pays.

Le sous-secrétaire du développement rural a indiqué que la rencontre a porté sur la nécessité d'encourager l'investissement dans les zones rurales, l'agriculture et l'élevage, ainsi que sur le développement des capacités de la femme et des jeunes, de l'artisanat et des petites industries, et sur l'importance de renforcer les services sociaux à la zone rurale, y compris la santé, l'éducation, la qualification et la formation.

Le sous-secrétaire au développement rural a ajouté que la réunion avait également porté sur l'importance du développement des services de base en milieu rural, tels que l'électricité, l'eau, ainsi que la modernisation et le développement du système éducatif.