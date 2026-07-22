Sénégal: Grand Magal - Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement satisfait de l'état d'avancement des préparatifs à Touba

Dans le cadre d'une visite de suivi des travaux préparatoires du Grand Magal, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu à Touba, mardi 21 juillet 2026. Au terme de sa tournée, Cheikh Tidiane Dièye s'est dit satisfait du niveau d'exécution des mesures prises en prélude à cet événement religieux.

Le ministre a entamé sa visite par l'inauguration d'un forage à Darou Tanzil. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le dispositif de préparation du Grand Magal mis en place par l'Office des forages ruraux (Ofor). Raccordé au réseau et déjà mis en service, ce forage permettra, selon le ministre, d'alimenter en eau les localités environnantes.

Afin de prévenir d'éventuelles pénuries d'eau, un important dispositif a également été déployé. Depuis plusieurs jours, l'Ofor a mobilisé une cinquantaine de camions-citernes qui assurent la distribution d'eau dans les différents quartiers de la ville. Parallèlement, l'identification et la réparation des fuites sur le réseau figurent parmi les priorités des équipes du ministère.

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Cheikh Tidiane Dièye a consacré le second volet de sa visite aux ouvrages d'assainissement. À l'en croire, les travaux de drainage gravitaire des eaux pluviales progressent de manière satisfaisante. Il a précisé qu'avant le 31 juillet, le canal principal sera raccordé au canal central. Trois entreprises sont actuellement mobilisées sur le chantier. « Le reste du travail sera poursuivi après le Magal, afin d'achever ce grand chantier de drainage des eaux pluviales de Touba », a-t-il expliqué.

Le ministre a également visité les exutoires situés à la périphérie de la ville, notamment les bassins de Darou Rahmane, de Pofdy et de Keur Kabé. À cette occasion, il a rencontré les populations de Ndock, dont les champs ont été endommagés par les eaux de pluie issues des bassins de rétention. Il les a rassurées en affirmant que toutes les dispositions seront prises pour les accompagner. « Le cours d'eau va être réhabilité, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, afin de permettre l'utilisation de cette eau pour l'agriculture en saison sèche », a-t-il ajouté.

La visite de terrain du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est achevée à la résidence Cheikh Ahmadou Bamba, située à la Grande Mosquée de Touba. Sur place, la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI) a réalisé des bâches de pompage ainsi que des conduites destinées à évacuer les eaux hors de la résidence et à les raccorder au réseau d'assainissement de la ville.