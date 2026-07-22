Sénégal: Kaolack - Guedji Diouf officiellement installé gouverneur

Guedji Diouf est officiellement le nouveau gouverneur de la région de Kaolack. Il a été installé hier dans ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé. Il succède à Mouhamadou Moctar Watt, nommé directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur.

Devant les autorités administratives, les élus territoriaux, les chefs religieux et coutumiers ainsi que de nombreuses personnalités, le nouveau gouverneur a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en lui. Conscient des enjeux liés à une région au fort potentiel économique, il a promis d'exercer sa mission dans un esprit de dialogue, de concertation et de proximité. Guedji Diouf a indiqué que son action portera notamment sur l'accompagnement du développement local ainsi que sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Sollicitant le concours des services de l'État et les prières des guides religieux, il a assuré vouloir répondre aux attentes des populations. Passant le témoin, Mouhamadou Moctar Watt a invité son successeur à poursuivre la dynamique engagée, soulignant le caractère stratégique de Kaolack et les perspectives qu'offre notamment l'ouverture de l'autoroute Fatick-Kaolack. Il a également remercié le ministre de l'Intérieur pour la confiance qui lui a été renouvelée à travers sa nomination comme directeur de cabinet.

Présidant la cérémonie, le ministre de l'Intérieur a salué le parcours de Mouhamadou Moctar Watt au sein de l'administration territoriale avant d'exhorter Guedji Diouf à renforcer la coordination de l'action publique, l'aménagement urbain et la promotion de l'emploi, avec l'appui de l'ensemble des autorités administratives.

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