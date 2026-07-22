Sénégal: Grand Magal de Touba - L'hôpital Matlaboul Fawzeyni annonce cinq jours de soins gratuits

Dans le cadre de la couverture médicale du Grand Magal, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba assure cinq jours de gratuité des soins. Face à la presse, mardi 21 juillet 2026, son directeur, Samba Thioro Sall, a dévoilé le dispositif mis en place.

À l'instar des autres structures hospitalières de Touba, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni est à pied d'oeuvre pour assurer la couverture sanitaire de l'événement. Ainsi, du 31 juillet au 4 août 2026, l'établissement offrira gratuitement plusieurs prestations. « Ces jours de gratuité commenceront le 31 juillet pour se terminer le 4 août, soit deux jours avant le Magal, le jour du Magal et deux jours après », a expliqué le directeur général de l'hôpital.

Il a ajouté que les consultations, les explorations paracliniques, les hospitalisations, les interventions chirurgicales ainsi que la distribution des médicaments disponibles seront entièrement gratuites pour les patients fréquentant l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Dans la même dynamique, l'établissement prendra également en charge la restauration des patients durant ces cinq jours de gratuité.

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Ce dispositif sera accompagné d'une forte mobilisation du personnel. Les 690 travailleurs de l'hôpital seront réquisitionnés, dont 32 médecins, 17 chirurgiens ainsi que 350 infirmiers et sages-femmes. À cela s'ajoutent 220 agents chargés de l'administration et de la logistique. « Nous sommes fin prêts pour faire face aux nombreuses sollicitations », a-t-il déclaré, rappelant que le Magal est souvent marqué par une recrudescence des accidents.

À cet effet, toutes les unités d'urgences médicales et chirurgicales de l'hôpital fonctionneront en permanence. « Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, vous trouverez à l'hôpital un gynécologue et un pédiatre », a-t-il précisé.

Samba Thioro Sall a profité de cette occasion pour inviter les chauffeurs à faire preuve de prudence sur les routes. En cette période de forte canicule, il a également exhorté les pèlerins à boire abondamment de l'eau afin d'éviter la déshydratation et à respecter les mesures d'hygiène recommandées par les professionnels de la santé.