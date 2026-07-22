Sénégal: Industrie pharmaceutique sénégalaise - Pose de la première pierre de l'usine Défi Pharma

Un nouveau cap a été franchi dans la quête de la souveraineté pharmaceutique à travers deux actes du groupe Duopharm. D'abord, l'inauguration, mardi 21 juillet, à Rufisque Est, de son nouveau siège, puis la pose de la première pierre de l'usine Défi Pharma. Ces activités, présidées par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, ont vu la participation des pharmaciens (Ordre, syndicats, associations), des autorités publiques et des partenaires financiers et techniques.

Au regard de leur portée, aussi bien en termes de distribution que de production, le ministre évoque « une révolution silencieuse » opérée par le groupe Duopharm, dans la mesure où ces installations positionneront le Sénégal comme un pôle d'excellence pharmaceutique régional. S'agissant du nouveau siège, fruit d'un investissement de sept milliards de FCfa, la présidente du Conseil d'administration, Dr Sokhna Diagne Ndiaye, parle de la consécration d'un pari audacieux (vieux de 15 ans) des pharmaciens sénégalais de bâtir ensemble leur propre outil de distribution pharmaceutique.

Fort de ses 555 pharmaciens détenteurs de la totalité du capital, le groupe exhibe, selon la Pca, les belles performances de Duopharm. « 19 % de parts de marché, plus de 1200 officines desservies, 250 collaborateurs, dont 35 % de femmes », détaille-t-elle. En outre, Dr Ndiaye souligne la contribution du groupe aux finances publiques avec 23 milliards de FCfa versés à l'État en 15 ans. À cela s'ajoute la dimension sociale avec plus de 150 millions de FCfa investis dans la lutte contre le cancer et le soutien à l'hôpital Dalal Jamm pour le diagnostic de l'infertilité.

Concernant la future usine Défi Pharma, un ambitieux projet de 23,3 milliards de FCfa qui sera érigé sur 2,5 ha, elle visera, grâce à ses productions, à réduire les importations de médicaments et à couvrir 50 % de nos besoins d'ici à 2035. « Sa capacité annuelle sera de 450 millions de comprimés, 50 millions de gélules, 20 millions de flacons de sirop et 10 millions de tubes de pommade », informe la Pca du groupe Duopharm.

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Le ministre de l'Industrie souhaite, pour sa part, que le Sénégal atteigne progressivement, dans 10 ans, 60, voire 70 %, de production locale. Serigne Guèye Diop réaffirme, dans ce sens, l'engagement de l'État sénégalais à soutenir ce projet, notamment à travers la régulation. La recherche et le développement sont pris en compte. « Il n'y a pas d'industrie durable sans recherche. Un laboratoire-école sera installé pour valoriser nos ressources naturelles et lier l'industrie à l'université », a annoncé Dr Sokhna Diagne Ndiaye.

Une vision largement partagée par le ministre. Appuyé par des collaborateurs techniques et financiers, tels que la Société financière internationale (Sfi) et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), Défi Pharm générera 130 emplois directs qualifiés et 400 emplois indirects. Selon le calendrier établi, l'usine démarrera la production en mai 2028, après une étape de conditionnement d'un an à partir de juillet 2027.