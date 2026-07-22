Soudan: Le Gouvernement affirme son plein soutien à l'Arabie Saoudite pour protéger ses ports et sa sécurité nationale

Le gouvernement du Soudan a exprimé aujourd'hui, dans un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale, son plein soutien au gouvernement du Royaume de l'Arabie Saoudite et à son droit de prendre toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour garantir la sécurité et la sûreté du travail dans ses ports, ainsi que pour préserver la sécurité nationale saoudienne.

Dans son communiqué, le gouvernement du Soudan a appelé la milice terroriste des Houthis à s'abstenir de toute action contre les ports du Royaume d'Arabie saoudite ou tout autre port.

Le gouvernement du Soudan exprime sa profonde préoccupation face aux déclarations faites par la milice houthiste concernant l'imposition d'un blocus maritime sur les ports saoudiens ; chose qui constitue une menace directe pour la navigation maritime dans la mer Rouge et porte atteinte aux intérêts sécuritaires et économiques des États riverains.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale souligne que le comportement de la milice houthiste est de nature à porter atteinte à la sécurité et la stabilité dans les régions du Golfe et des pays riverains de la mer Rouge, et qu'il aura de graves répercussions sur la sécurité régionale dans son ensemble.

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En conséquence, le gouvernement du Soudan appelle la milice terroriste des Houthis à s'abstenir de toute action contre les ports du Royaume d'Arabie saoudite ou d'autres ports de la mer Rouge. Dans ce contexte, le gouvernement du Soudan affirme son plein soutien au gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et à son droit de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour garantir la sécurité et la sûreté du travail dans ses ports ; ainsi que de préserver la sécurité nationale saoudienne.

Le gouvernement du Soudan appelle la communauté régionale et internationale à exercer davantage de pressions et à prendre des mesures visant à lutter contre les activités des milices terroristes dans tous les pays et à oeuvrer pour leur pleine éradication.