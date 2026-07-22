Sénégal: 20% de Bridge bank CI (BBGCI) souscrits en moins de 24 H - Les investisseurs se précipitent sur le pont

En moins de 24h après avoir ouvert, ce 20 juillet 2026, sa période de souscription pour une Offre Publique de Vente (OPV), visant à céder 20 % de son capital au grand public, Bridge Bank Côte d'Ivoire (BBGCI) a pu lever 67,5 milliards de francs CFA (117,6 millions USD) sur le marché financier régional.

C'est l'une des opérations boursières les plus attendues de l'année sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Le fait le plus marquant n'est pas tant que Bridge Bank Group Côte d'Ivoire ait décidé d'ouvrir 20 % de son capital, mais que l'opération ait été entièrement souscrite en moins de 24 heures, alors que la période officielle de souscription devait courir jusqu'au 6 août.

Toujours est-il que la demande a permis d'atteindre dès la première journée, l'objectif de 67,5 milliards FCFA, avec une forte participation des investisseurs particuliers, entraînant une clôture anticipée de l'opération.

Une opération de maturité

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Arrangée par Bridge Securities (filiale du groupe), et frappée du sceau de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) sous le numéro AO/26-03 le 26 juin 2026, cette OPV (Offre Publique de Vente) consiste en la cession de titres existants détenus par Bridge Group West Africa, le holding du groupe Teyliom dirigé par Ehouman Kassi. Sur les 10 millions d'actions mises en vente, chacune est proposée au prix de 6 750 FCFA, soit un multiple de 16,875 fois la valeur nominale de 400 FCFA.

Cette valorisation implicite de 337,5 milliards FCFA pour l'ensemble de la banque reflète des fondamentaux solides : un résultat net en croissance constante, un coefficient d'exploitation réduit de 65 % en 2016 à 41,8 % aujourd'hui, et un ROE record de 28,5 % (parmi les plus élevés du secteur bancaire de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)).

Trois piliers stratégiques

Cette introduction en bourse marque une étape majeure dans l'histoire de la banque et permettra de soutenir la mise en oeuvre de son plan stratégique 2026-2030. Les fonds levés seront répartis selon trois axes prioritaires définis dans ledit plan.

Premier pilier : la filialisation du Sénégal. La succursale sénégalaise, opérationnelle depuis plusieurs années, sera transformée en filiale bancaire indépendante dotée d'un capital minimum de 20 milliards FCFA. Cette opération permettra d'améliorer le ratio de solvabilité de BBGCI tout en dégageant une capacité de financement additionnelle de plus de 100 milliards FCFA pour le marché sénégalais.

Deuxième pilier : l'expansion en Guinée et Burkina Faso. Bridge Bank prépare l'ouverture d'une filiale en Guinée pour janvier 2027 et d'une succursale au Burkina Faso au premier semestre 2027. Ces implantations visent à diversifier la base géographique de la banque, aujourd'hui concentrée à près de 90 % en Côte d'Ivoire.

Troisième pilier : la transformation numérique. Un investissement de 12,9 milliards FCFA sur cinq ans est prévu pour atteindre 330 000 comptes digitaux actifs. À maturité, cette banque digitale devrait générer 12,8 milliards FCFA de produit net bancaire additionnel, soit environ 10,5 % du PNB consolidé.

Un signal fort de la CNPS

La structure actionnariale post-OPV verra la part de Bridge Group West Africa passer de 77 % à 57 %, la part détenue par les personnes physiques reste à 3 %, tandis que le flottant sur la BRVM atteindra 20 %. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) conserve quant à elle ses 20 % sans céder le moindre titre. Ce maintien de l'investisseur institutionnel de référence constitue un signal rassurant pour le marché, légitimant la valorisation retenue.

Cela signifie que l'opération n'est pas une sortie, mais une ouverture.

Un contexte de marché favorable

L'opération intervient dans un contexte particulièrement dynamique pour la BRVM, qui a enregistré une croissance de 25 % en 2025. Si l'intégralité des 10 millions d'actions est souscrite avant la date butoir du 6 août 2026, l'opération pourrait être clôturée par anticipation. Le règlement-livraison est prévu le 21 août, avec une première cotation attendue en septembre 2026.

Bridge Bank deviendra ainsi la 16e banque cotée sur la BRVM, renforçant la place de la Côte d'Ivoire comme plaque tournante financière de la sous-région.

L'argumentaire « économie régionale »

Il faut souligner que le management de la banque a habilement lié l'opération à l'expansion économique régionale. « Acheter les actions de Bridge Bank, c'est financer l'économie de Côte d'Ivoire, du Sénégal et, dès 2027, du Burkina Faso ». Cette rhétorique patriotique-économique cible particulièrement les investisseurs institutionnels ouest-africains et les épargnants des pays d'accueil futurs.

Valorisation ambitieuse

Malgré des fondamentaux solides, plusieurs éléments méritent l'attention des investisseurs. La concentration géographique persistante en Côte d'Ivoire, la dépendance au groupe Teyliom qui conserve le contrôle absolu avec 57 %, et la valorisation élevée du titre (16,9 fois la valeur nominale) constituent les principaux risques. Par ailleurs, la filialisation sénégalaise réduira mécaniquement les agrégats bilantiels de BBGCI en tant qu'entité « standalone » (indépendante), un effet prudentiel à surveiller.

A 20 ans d'existence, Bridge Bank CI franchit en tout cas une étape décisive dans son histoire. Cette OPV de 67,5 milliards FCFA n'est pas seulement une opération financière : c'est une déclaration d'intention. L'ambition affichée (devenir une banque régionale de référence, digitalisée et implantée dans quatre pays d'ici 2027) repose sur des bases solides. Pour les investisseurs à long terme en quête de rendement à dividendes dans un secteur bancaire en expansion, l'opération offre une opportunité crédible.

Reste à voir si le marché validera cette valorisation ambitieuse lors de la première cotation, prévue en septembre prochain.