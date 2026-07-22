Sénégal: Magal 2026 - Orange renforce ses investissements dans la connectivité à Touba

À l'occasion du Grand Magal de Touba 2026, le groupe Sonatel déploie un dispositif technique, humain et sociétal afin d'assurer aux millions de pèlerins une expérience numérique fluide, sécurisée et continue. Selon un communiqué de presse, cette mobilisation est l'aboutissement de plusieurs mois de préparation et d'investissements destinés à renforcer durablement les infrastructures numériques de Touba et des territoires environnants.

Au-delà de l'accompagnement du Magal, le groupe confirme ainsi sa volonté d'investir dans les territoires et de contribuer au développement économique et social de la ville sainte.

Afin d'anticiper l'augmentation des usages durant le Magal, Sonatel Orange dit avoir engagé un important programme de modernisation et de renforcement de ses infrastructures réseau.

«Au total, plus de 915 opérations techniques ont été réalisées pour accroître les capacités du réseau mobile et fixe, améliorer la qualité de service et garantir une continuité optimale des communications », informe l'opérateur.

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Parmi les principales réalisations figurent notamment : l'extension du réseau 5G avec 27 nouveaux secteurs déployés ; la densification des réseaux 3G et 4G. Sonatel note également l'ouverture de 24 nouvelles plaques Fibre, permettant à date, à plus de 300 000 personnes d'être connectées à la Fibre d'Orange ; d'ici fin décembre 2026, ce sont 1 000 000 clients habitant Touba et environs qui pourront accéder à l'Internet très haut débit. Pour faciliter cet accès, Orange a mis en place une offre promotionnelle de -60% sur les frais d'accès qui s'élèvent à 10 000 FCFA au lieu de 25 000 FCFA.

Une offre internet de 30 Méga à 14 990 FCFA ainsi que des baisses tarifaires sur les téléphones 4G et 5G sont aussi proposées pour accompagner les pèlerins.

A cet important dispositif, s'ajoute le renforcement des capacités 4G+ sur l'autoroute Ila Touba et sur les principaux axes routiers ainsi que l'amélioration de la résilience énergétique grâce à l'installation de batteries lithium et à l'optimisation des groupes électrogènes.

«Notre ambition demeure inchangée : offrir le meilleur de la connectivité, partout et pour tous, tout en renforçant notre impact social au bénéfice des populations de Touba », a fait savoir Sonatel.

Cette année encore, Sonatel s'appuie sur son dispositif intelligent de supervision et d'optimisation du réseau.

L'accompagnement du Grand Magal s'inscrit dans une stratégie plus large de développement territorial.

Ces derniers mois, Orange a poursuivi le renforcement de ses infrastructures dans plusieurs zones stratégiques du pays avec l'ouverture de nouveaux sites mobiles, l'extension continue du réseau Fibre ainsi que la mise en service de nouvelles infrastructures structurantes, notamment à Gandoul, qui renforcent durablement la couverture et la qualité de service au bénéfice des populations.

Cette dynamique traduit l'engagement du Groupe à réduire la fracture numérique et à rapprocher les territoires des opportunités offertes par le numérique.

Comme chaque année, Sonatel accompagne également le Comité d'organisation du Grand Magal.

«À Touba comme partout sur le territoire national, Sonatel Orange poursuit ainsi une même ambition : offrir le meilleur du numérique au plus grand nombre, tout en contribuant durablement au développement économique, social et humain des territoires », soutient Sonatel.