Sénégal: Les prix à la consommation restent stables en juin 2026

Les prix à la consommation sont demeurés globalement stables au Sénégal en juin 2026 par rapport au mois précédent, selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Cette stabilité masque toutefois des évolutions contrastées entre les différentes composantes de l'indice des prix.

En effet, la hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+0,6%), des biens et services de santé (+0,3%) ainsi que des soins personnels, de la protection sociale et des biens divers (+0,1%) a été compensée par le recul des prix du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles (-2,3%), de l'information et de la communication (-0,2%) ainsi que des vêtements et chaussures (-0,1%).

Une alimentation tirée par les légumes et la viande

L'augmentation de 0,6% des prix des produits alimentaires s'explique principalement par la flambée des légumes-feuilles frais (+14,3%), des légumineuses vertes fraîches (+4,3%), des tubercules (+3,4%) et des légumes-fruits frais (+3,2%).

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Cette progression est également alimentée par la hausse des prix de la viande fraîche (+2,9%), des céréales (+1,1%), des poissons vivants, frais ou congelés (+0,9%) et des huiles végétales (+0,6%).

La baisse de certains produits limite les tensions

Cette tendance haussière a toutefois été atténuée par le recul des prix de plusieurs produits de grande consommation. Les agrumes enregistrent la plus forte baisse (-22,6%), suivis des caprins sur pied (-12,5%), des fruits tropicaux frais (-4,0%), des poissons transformés (-3,4 %), des fruits de mer transformés (-3,3%), des volailles vivantes (-2,8%) et des fruits à coque (-1,4%).

Au final, ces évolutions opposées ont permis de maintenir l'indice général des prix à la consommation à un niveau stable en juin 2026, malgré des tensions persistantes sur plusieurs produits alimentaires.