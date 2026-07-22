Afrique: Journée africaine de lutte contre la corruption - L'Apjas réunit étudiants et public à Pointe-Noire

La dixième édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption a été célébrée en différé, le 18 Juillet, au Centre d'information et de formation Sueco, à Pointe-Noire, en présence de Michel Mombili Aweyambi, secrétaire général de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc).

L'événement, marquant l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, a été célébré cette année sur le thème « L'intégrité et la lutte contre la corruption sur le continent ». En signant et ratifiant le texte, le Congo a pris un engagement solennel de bâtir une société plus juste, plus transparente où les ressources publiques servent réellement l'intérêt général et non les intérêts particuliers.

L'association internationale Action pour une jeunesse africaine solidaire (Apjas) que dirige Arnaud Balou a réuni à Pointe-Noire, autour du thème « Pourquoi la jeunesse est clé ? », de nombreux participants, essentiellement des étudiants et jeunes en attente d'emploi et d'insertion professionnelle. Peu avant, les participants ont suivi en vidéo projection le message d'Emmanuel Ollita Ondongo, président de la Halc.

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« La lutte contre la corruption n'est pas l'affaire exclusive des gouvernants. C'est un combat collectif qui se gagne par la responsabilité de chacun. Faisons que cette journée ne soit pas un simple rituel commémoratif mais un véritable point de départ ou un nouvel élan vers une société où l'intégrité redevient la norme et non l'exception. Notre continent regorge de ressources et de talents. Ce qui nous a souvent manqué, ce n'est pas la richesse mais la capacité à la gérer avec honnêteté et au bénéfice de tous », a t-il dit.

Pour Michel Mombili Aweyambi, secrétaire général de la Halc, « Cette journée offre l'occasion aux Etats membres de l'Union africaine de faire le bilan des avancées enregistrées, d'identifier les défis persistantes, de renouveler leur engagement en faveur de la lutte contre la corruption et de la promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques".

Evoquant le thème de la conférence-débat, il a indiqué qu'il invite chacun à porter un regard sur une catégorie sociale qui représente non seulement l'avenir d'une Nation mais également un levier essentiel du développement. En Afrique, la jeunesse constitue la majorité de la population. Elle représente une force vive porteuse d'espoir, d'innovation et de changement. Son dynamisme, sa créativité et sa capacité d'adaptation aux évolutions technologiques en font un acteur incontournable du développement économique, social et institutionnel.

Ainsi, plusieurs panelistes, personnes ressources et acteurs concernés par la question se sont succédé pour développer le thème «Pourquoi la jeunesse est la clé ? ». Tous ont reconnu le rôle primordial de la jeunesse dans le développement et l'essor d'une Nation. Des jeunes qui doivent être plus acteurs qu'observateurs afin de briser le cercle vicieux de la fraude et construire une société transparente. Ils doivent également briller par l'exemple, la citoyenneté et l'intégrité. Pour les panelistes, les jeunes doivent sortir de la zone de confort, développer leur propre voie et tourner le dos à la passivité ainsi qu' à l'inaction.

Un match de football sur l'intégrité pour un Congo sans corruption suivi d'un repas d'amitié ont mis fin à l'activité.