Afrique: CAN Féminine 2026 - La constellation des huit reines du football africain

Alors que les préparations pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026 battent leur plein, les projecteurs du continent et du monde entier sont rivés sur les pelouses africaines. L'Afrique du football féminin scintille aujourd'hui grâce à un alignement de planètes exceptionnel : une constellation de huit stars internationales dont le talent, la détermination et le leadership transforment le jeu et inspirent toute une génération.

Barbra Banda (Zambie) : Le phénomène athlétique

Véritable force de la nature, la capitaine des Copper Queens est aujourd'hui l'une des attaquantes les plus redoutées de la planète football. Passée par la NWSL américaine et habituée à briller sur la scène olympique, Barbra Banda allie une vitesse foudroyante à un sens du but dévastateur. Sur le terrain, elle n'est pas seulement une finition clinique ; elle est le détonateur d'une équipe zambienne décomplexée qui vise désormais le sommet de l'Afrique.

Palmarès individuel :

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Membre de l'équipe type de l'équipe féminine de la FIFPRO en 2024 & 2025

Meilleure Joueuse Africaine aux CAF Awards 2024

Membre de l'équipe féminine type de la CAF en 2023 & 2024

Tabitha Chawinga (Malawi) : L'élégance et la régularité

Première moitié du célèbre duo malawite, Tabitha Chawinga s'est imposée comme une référence absolue sur le continent européen, faisant sauter les verrous des plus grandes défenses avec l'OL Lyonnes. Attaquante moderne, puissante et chirurgicale du pied gauche, elle incarne l'excellence technique. Sa capacité à porter le Malawi vers les plus hautes sphères internationales fait d'elle l'une des attractions majeures de ce tournoi.

Palmarès individuel :

Meilleure joueuse de la saison en Chine en 2018 et 2019

Meilleure buteuse du Championnat de Chine en 2018 (17 buts) en 2019 (12 buts)

Meilleure buteuse de la Coupe de Chine en 2019

Meilleure buteuse du Championnat de Suède en 2017 (26 buts)

Meilleure buteuse du Championnat de Suède de deuxième division en 2015 (43 buts)

Meilleure buteuse du Championnat de Suède de troisième division en 2014 (39 buts)

Meilleure buteuse du Championnat d'Italie en 2023 (23 buts)

Meilleure attaquante du Championnat d'Italie 2022/23

Meilleure joueuse du Championnat de France 2023/24 (1re Division)

Meilleure joueuse et membre de l'équipe type du Championnat de France 2023/24 (Syndicat des Joueurs)

Temwa Chawinga (Malawi) : La fulgurance offensive

Si sa soeur aînée fait tomber les records en Europe, Temwa Chawinga affole les compteurs aux États-Unis et sur la scène internationale. Vainqueure de multiples titres de meilleure buteuse, Temwa est un poison permanent pour les défenses adverses. Son entente quasi télépathique avec Tabitha offre au Malawi un duo d'attaque tout simplement unique dans le paysage du football mondial, capable de faire basculer n'importe quel choc au sommet.

Palmarès individuel :

NWSL MVP : 2024 & 2025

NWSL Meilleure buteuse en 2024 avec 20 buts

NWSL Meilleure buteuse en 2025 avec 15 buts

NWSL Membre de l'équipe type en 2024 et en 2025

Meilleure buteuse du Chinese Women Super League en 2022 et 2023

Asisat Oshoala (Nigeria) : La légende vivante

Six fois couronnée Joueuse Africaine de l'Année, la Nigériane n'a plus rien à prouver, mais sa soif de titres reste insatiable. Passée par les plus grands clubs du monde, d'Europe en Arabie Saoudite en passant par les États-Unis, Asisat Oshoala demeure le visage iconique des Super Falcons. Son sang-froid dans les grands rendez-vous, sa puissance physique et son expérience du très haut niveau font d'elle le pilier et le guide de la sélection la plus titrée de l'histoire de la compétition.

Palmarès individuel :

Joueuse Africaine de l'Année CAF Awards : 2014, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023

Jeune Espoir Africain en 2014

Meilleure Joueuse de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2014

Meilleure buteuse de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2016 avec 6 buts.

Meilleure Joueuse de la Coupe du Monde Féminine U-20 en 2014

Meilleure Buteuse de la Coupe du Monde Féminine U-20 en 2014 avec 7 buts

Rasheedat Ajibade (Nigeria) : Le coeur et la lumière

Surnommée « Girl with the Blue Hair » pour sa chevelure distinctive, Rasheedat Ajibade a progressivement pris les clés du jeu nigérian. Joueuse de l'Atlético de Madrid, elle combine un volume de jeu impressionnant, une vision tactique affûtée et une capacité rare à éliminer en un contre un. Capitaine exemplaire, elle apporte la créativité et le tranchant nécessaires pour maintenir le Nigéria sur le trône continental.

Palmarès individuel :

Co-meilleure buteuse de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2022, avec 3 buts

Meilleure joueuse de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2024

Ghizlane Chebbak (Maroc) : La maestra des Lionnes

Guide de la sélection marocaine, Ghizlane Chebbak est l'incarnation même du renouveau du football féminin dans le Royaume. Électron libre, tireuse de coups de pied arrêtés d'une précision diabolique et organisatrice du jeu, la capitaine des Lionnes de l'Atlas dicte le tempo de chaque rencontre. Sa qualité de passe et son leadership naturel sont les armes principales d'un Maroc ambitieux qui vise le titre à domicile.

Palmarès individuel :

Meilleure Joueuse Africaine de l'Année 2025 (CAF Awards)

Meilleure Joueuse de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2022

Meilleure Buteuse de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec 3 buts

Meilleure Buteuse de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2024 avec 5 buts

5 fois meilleure buteuse du championnat marocain : 2014 (54 buts, record), 2015 (37 buts), 2016 (39 buts), 2017 (35 buts) et 2023 (23 buts)

3 fois meilleure joueuse du championnat marocain 2017/18, 2019/20 et 2021/22

Thembi Kgatlana (Afrique du Sud) : L'éclair des Banyana Banyana

Joueuse Africaine de l'Année 2018 et héroïne du sacre sud-africain lors de l'édition 2022, Thembi Kgatlana est une attaquante au profil explosif. Capable d'éliminer sur un premier pas destructeur, elle affectionne les grands espaces et sait se montrer décisive dans les moments de forte pression. Sa vivacité et son audace font des Banyana Banyana l'une des équipes les plus spectaculaires à regarder évoluer.

Palmarès individuel :

Joueuse Africaine de l'Année 2018 (CAF Awards)

Meilleure joueuse de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2018

Meilleure buteuse de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2018 avec 5 buts.

But africain de l'année 2018 (CAF Awards)

Gabrielle Aboudi Onguéné (Cameroun) : Le rugissement d'une légende

Cadre des Lionnes Indomptables, Gabrielle Aboudi Onguéné est le symbole de la ténacité et de la passion. Présente au plus haut niveau depuis plus d'une décennie, l'attaquante camerounaise continue de faire parler sa grinta, son sens du placement et sa frappe de balle lourde. Plus qu'une buteuse, elle est l'âme d'une nation en quête de gloire continentale.

Palmarès individuel :