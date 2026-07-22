Afrique: CAN Féminine 2026 - Le Mali et les « Aigles Dames » prêts à franchir un nouveau cap

Repêchées grâce à leur rang continental, les Aigles Dames du Mali s'avancent vers leur 9e CAN Féminine avec de grandes ambitions. Emmenée par le technicien chevronné Birama Konaté et portée par le talent de Saratou Traoré, la sélection malienne compte bien dépasser son plafond de verre et viser le dernier carré sur le sol marocain.

Surnom : Les Aigles Dames

Participations : 9

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Dernière participation : 2024

Meilleure performance : Quatrième en 2018

Classement FIFA : 84e (au 12 juin 2026)

Classement CAF : 10e (au 12 juin 2026)

Sélectionneur : Birama Konaté

Comment l'équipe s'est qualifiée

Au premier tour, le Mali a largement dominé le Gabon, s'imposant 10-1 sur l'ensemble des deux rencontres (6-0 à l'aller, 4-1 au retour). Ensuite, les Aigles Dames ont affronté le Cap-Vert, remportant le match aller 1-0 grâce à un but de Dembélé, avant de s'incliner 4-2 au retour, pour un score cumulé de 4-3 en faveur du Cap-Vert. Cependant, avec l'élargissement de la compétition de 12 à 16 équipes, la CAF a repêché les Maliennes, grâce à leur classement FIFA, qui les situe à la 79e place, en novembre 2025.

À la rencontre de l'entraineur : Birama Konaté

En septembre 2025, la Fédération Malienne de Football a nommé Birama Konaté sélectionneur des Aigles Dames. Après avoir débuté à l'Académie ACEFOOT et comme adjoint à l'AS Réal de Bamako, où il remporte la Coupe du Mali en 2010, Konaté s'est fait remarquer à l'US Bougouni. Il a également été Directeur Sportif d'Aspire Football Dreams-Mali, supervisant la détection de près de 50 000 jeunes talents.

Son expérience nationale est tout aussi riche : adjoint des Aigles U-20 (vainqueurs de la CAN 2019), des locaux, des U-23 et des U-15, et entraîneur de plusieurs clubs de Ligue 1 malienne, dont CS Duguwolovila, AS Nianan, CSK et US Bougouni. Titulaire d'une Licence B UEFA, d'une Licence A&B CAF, des C1 et C2 de la CAF, ainsi que d'un Master en management sportif, il cumule succès en compétitions nationales et internationales et expertise dans la formation des jeunes.

Joueuse à suivre

Saratou Traoré, 23 ans, milieu de terrain

La joueuse du Wuhan Jianghan University Football Club, déjà révélée lors de la dernière CAN féminine 2024, retrouve les terrains marocains où elle avait brillé. Reconnue pour sa vision du jeu, sa technique raffinée, sa capacité à accélérer le rythme et à créer des occasions, elle apporte créativité et précision à l'attaque. Sa lecture du jeu et son intelligence tactique lui permettent de déstabiliser les défenses adverses, tandis que sa capacité à combiner avec ses coéquipières rend l'équipe plus imprévisible et efficace.

Le Mali en Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Le Mali a progressivement affirmé sa présence dans le football féminin africain à travers la CAN Féminine. Depuis sa première participation, les Aigles Dames ont souvent atteint les quarts de finale, notamment lors des éditions de 2018 et 2022, montrant leur potentiel face aux grandes équipes du continent. Bien que le titre reste encore hors de portée, leurs performances régulières leur ont permis de se positionner parmi les meilleures équipes africaines.

Le saviez-vous ?

En juillet 2025, Aïssata Traoré est devenue la première joueuse malienne à évoluer en NWSL en rejoignant la Legacy.

Perspectives pour la CAN Féminine 2026

Lors de l'édition 2024, les Maliennes ont été éliminées en quart de finale par le Maroc (3-1), mais ce revers n'a fait que renforcer leur détermination. De retour dans le royaume chérifien, le Mali ambitionne désormais de dépasser ses précédents résultats et de franchir un nouveau cap, en visant les demi-finales et au-delà.