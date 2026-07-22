Afrique: Préparation CAN Féminine 2026 - La Côte d'Ivoire réagit, le Ghana en rodage

Alors que le coup d'envoi de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine approche à grands pas (26 juillet - 16 août), les sélections nationales peaufinent leurs ultimes automatismes sur le sol marocain. Entre un duel indécis conclu sans but entre le Ghana et la Tanzanie et un précieux succès de la Côte d'Ivoire face au Mali scellé juste avant la pause, ce tour d'horizon des matchs amicaux livre de précieux enseignements à quelques jours du début des hostilités.

Ghana 0-0 Tanzanie

Au terme d'un duel tactique particulièrement engagé, le Ghana et la Tanzanie se sont quittés sur un score nul et blanc (0-0).

Dès le coup d'envoi, les Black Queens ghanéennes ont imposé leur rythme en prenant le contrôle du ballon, mais elles ont butté sur un bloc tanzanien parfaitement structuré. Malgré plusieurs incursions et quelques frissons dans la surface tanzanienne, la précision a fait défaut dans le dernier geste. De leur côté, les Tanzaniennes se sont montrées disciplinées et menaçantes en contre-attaque. À quelques jours du coup d'envoi du tournoi continental, ce résultat offre un test précieux et riche en enseignements pour les deux sélectionneurs.

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Côte d'Ivoire 1-0 MaliButeuse : Grâce Ruth Sery 42e

La Côte d'Ivoire s'impose sur le plus petit des scores (1-0) face au Mali au stade municipal de Berrechid, au terme d'une rencontre intense et engagée.

Après un revers concédé face au Ghana lors de leur sortie précédente, les Éléphantes devaient rassurer. C'est chose faite grâce à Grâce Ruth Sery, opportuniste à la 42e minute, qui a trouvé le chemin des filets d'une frappe imparable juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les Aigles du Mali ont poussé pour revenir au score, imposant un défi physique de tous les instants, mais la charnière centrale ivoirienne est restée inébranlable. Une victoire étriquée mais fondamentale pour la confiance des Ivoiriennes avant de basculer dans la compétition officielle.