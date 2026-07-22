Afrique de l'Ouest: La BCEAO veut porter à 90 % le taux d'inclusion financière des adultes des pays de l'UEMOA, d'ici à 2030

Dakar — La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) veut, selon un rapport publié mardi à Dakar, faire en sorte que 90 % des adultes vivant dans les huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) aient accès aux produits et services financiers, d'ici à l'horizon 2030.

Ce taux était de 73,6 % en 2024, d'après elle.

Pour atteindre son objectif, la BCEAO est en train de dérouler une stratégie régionale d'inclusion financière (SRIF) 2025-2030, selon son rapport annuel 2025.

Elle explique dans le même document que "cette stratégie adoptée par le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, lors de sa session du 3 avril 2025, succède à celle lancée en 2016, dont la mise en oeuvre a abouti à des avancées significatives en matière d'accès aux services financiers".

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Le taux d'inclusion financière était de 76,1 % au 31 décembre 2025, dans les pays de l'UEMOA, indique le rapport dont une copie a été remise à l'APS.

Quant aux adultes vivant dans les huit de l'Union, dont la BCEAO est l'institution monétaire, 73,6 % d'entre eux détenaient un compte bancaire à la fin de l'année 2024.

Des comités nationaux créés en vue d'une bonne exécution de la SRIF

La volonté de porter ce taux à 90 % découle de la nécessité d"'adapter les politiques d'inclusion financière aux transformations induites par la numérisation des services financiers, l'émergence de nouveaux acteurs, les mutations socioéconomiques et l'évolution des besoins des populations", explique la banque centrale.

"La nouvelle stratégie ambitionne de garantir, en six ans, l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et de services financiers accessibles, responsables et à coûts abordables, au bénéfice d'au moins 90 % de la population adulte", ajoute le rapport 2025 de l'institution monétaire.

La stratégie accorde une attention particulière aux femmes, aux jeunes, aux personnes vivant dans le monde rural, aux petites et moyennes entreprises et industries, aux personnes déplacées de force et à celles vivant avec un handicap.

Les zones où le niveau d'éducation financière est jugé faible fait partie de ses principales cibles.

Les États membres l'Union monétaire ouest-africaine se sont déjà acquittés du versement de 75 % des fonds nécessaires à la mise en oeuvre de la SRIF 2025-2030, selon la BCEAO. Elle assure avoir entamé des discussions avec des partenaires techniques et financiers pour mobiliser les ressources complémentaires nécessaires à sa mise en oeuvre.

La BCEAO affirme aussi avoir élaboré une "feuille de route" comprenant 54 actions et cinq axes, pour l'exécution de sa stratégie d'inclusion financière.

Quarante-huit sessions de formation dispensées à près de 700 relais nationaux

Le renforcement du cadre juridique et de la protection des consommateurs, l'assainissement du secteur de la microfinance, la promotion de l'innovation financière et du financement formel, le développement de l'éducation financière et la bonne exploitation des données permettent d"'orienter les politiques publiques" sont les cinq axes de la SRIF.

Malgré les progrès réalisés dans les pays de l'UEMOA, plusieurs défis persistent, selon le rapport. C'est le cas de l'adaptation de la supervision financière aux innovations technologiques, du renforcement de la gouvernance des institutions de microfinance, de l'amélioration de l'accès au financement formel, de la protection des consommateurs et du développement de la culture financière des citoyens des pays membres.

Des comités nationaux ont été créés au sein des États membres en vue d'une bonne exécution de la stratégie d'inclusion financière.

"En 2025, indique la BCEAO, 48 sessions de formation ont été organisées au profit de près de 700 relais nationaux appelés à sensibiliser le public, notamment les élèves et les étudiants."

Les personnes âgées et celles personnes vivant avec un handicap, les petites entreprises et le monde rural faisaient partie des cibles de ces formations, selon le rapport.

La SRIF inclut un volet communication, avec des contenus audiovisuels.