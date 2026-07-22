Sénégal: La faim en recul dans le monde pour la troisième année de suite (rapport onusien)

Dakar — Un rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition produit par cinq organismes onusiens fait état d'un recul pour la troisième année consécutive de la faim dans le monde sur fond de disparités entre les différentes parties du monde et de fragilité des améliorations.

"En 2025, la faim dans le monde a reculé pour la troisième année consécutive, ce qui montre que des progrès sont possibles", indique le rapport rendu public mardi à Rome.

Le document est le fruit d'une étude faite par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le Fonds internationale de développement agricole (FIDA).

Il souligne toutefois que les améliorations notées en 2025 demeurent fragiles et sont réparties de manière inégale et insuffisante pour pouvoir concrétiser les objectifs de développement durable (ODD) d'ici à 2030.

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Les auteurs de ce rapport estiment que 7,8 % de la population mondiale a souffert de la faim en 2025, contre 8,1 % en 2024 et 8,6 % en 2022, confirmant ainsi "une amélioration certes lente, mais durable".

Ils font savoir qu'au moins 645 millions de personnes ont connu la faim en 2025, soit une réduction de près de 14 millions et de 43 millions par rapport à 2024 et 2022, respectivement.

"En dépit des avancées réalisées à l'échelle mondiale, le relèvement demeure variable d'une région à l'autre. L'Asie, ainsi que l'Amérique latine et les Caraïbes, ont connu des améliorations constantes ces dernières années", font-ils valoir.

Ils soulignent à l'inverse que l'Afrique compte aujourd'hui environ 309 millions de personnes souffrant de la faim, contre 292 millions en Asie.

"Bien que la tendance à la hausse autrefois constatée en Afrique ait commencé à se stabiliser, la proportion de la population exposée à la faim [est passée] de 20,3 pour cent en 2024 à 20,0 pour cent en 2025", mentionne le rapport, ajoutant que le continent enregistre actuellement le nombre le plus élevé de personnes souffrant de la faim en termes absolus, sur fond de croissance démographique rapide.