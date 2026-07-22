Sénégal: Léna Tall Faye élue présidente du SNBPT en remplacement d'Abdel Kader Ndiaye

Dakar — Léna Tall Faye, la présidente-directrice générale de Delta SA, une entreprise sénégalaise de l'assainissement et de la construction, a été élue présidente du Syndicat national du bâtiment et des travaux publics (SNBTP), a-t-on appris mercredi de ladite organisation patronale.

Selon un communiqué du SNBTP, Mme Faye été élue lors d'une réunion du comité directeur de cette organisation, qui a eu lieu mardi, à Dakar.

"Mme Léna Tall Faye devient la première femme à occuper ce poste", précise le communiqué.

"Reconnue pour son leadership, son expertise sectorielle et son engagement entrepreneurial, elle aura pour mission de piloter les chantiers stratégiques du syndicat et de renforcer la dynamique de croissance des entreprises membres", ajoute la même source.

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Mme Faye succède à Abdel Kader Ndiaye, élu président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) en mars dernier.

M. Ndiaye a été désigné président d'honneur du SNBPT en raison de son "dévouement constant" et des "importantes réalisations" faites par l'organisation patronale sous sa direction.

Le Syndicat national du bâtiment et des travaux publics "réaffirme sa volonté de continuer à contribuer activement à la valorisation, à la compétitivité et au développement durable des entreprises du [BTP] au Sénégal".

Le SNBTP est membre de la CNES, l'une des principales organisations patronales sénégalaises.