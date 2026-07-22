Sénégal: Le projet Yaakaar Jeunesse & Entrepreneuriat lancé pour renforcer l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes

Ziguinchor — La ministre des Sports et de la Jeunesse, Djirèye Clotilde Coly, a procédé au lancement officiel du projet Yaakaar Jeunesse & Entrepreneuriat (YEAH) à Ziguinchor (sud), mercredi, à l'occasion d'un comité régional de développement (CRD) spécial coïncidant avec le démarrage des travaux de réhabilitation du centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS), a constaté l'APS.

Cette initiative, portée par le Consortium Jeunesse Sénégal, avec l'appui de plusieurs partenaires, vise à renforcer l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes à travers un accompagnement de proximité adapté aux réalités des territoires.

Le gouverneur de Ziguinchor a pris part à cette cérémonie, de même que des partenaires techniques et financiers, des jeunes, ainsi que des autorités territoriales.

La ministre a salué cette initiative soutenue par le Consortium Jeunesse Sénégal avec l'appui de la Fondation Mastercard, de l'Agence française de développement (AFD) et d'autres partenaires.

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Selon la ministre des Sports, ce projet ambitionne de transformer les infrastructures de jeunesse en "véritables hubs territoriaux d'employabilité et d'innovation", tout en offrant un accompagnement complet aux jeunes, depuis l'émergence de leur idée entrepreneuriale jusqu'à l'accès au financement et aux marchés, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'agroalimentaire, du numérique et des industries créatives.

Se félicitant du choix de Ziguinchor comme région pilote, Mme Coly a souligné que le programme prévoit d'accorder une attention particulière aux jeunes femmes, qui représenteront 70 % des bénéficiaires.

Elle a également indiqué que le projet s'appuiera sur les compétences locales afin de proposer des réponses adaptées aux réalités des territoires.

La ministre a par ailleurs insisté sur la dimension participative du CRD, qui a permis aux différents acteurs de s'approprier le projet et d'exprimer leurs attentes dans une démarche inclusive.

Interpellée sur les préoccupations des jeunes relatives à l'emploi, elle a reconnu que cette question demeure un défi majeur au Sénégal.

Elle a notamment évoqué la faiblesse du tissu économique, les difficultés liées à la formation, la déscolarisation, les grossesses précoces, ainsi que les risques de violence et de consommation de drogues.

Le projet YEAH, soutient-elle, apporte une réponse globale en misant sur l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et le renforcement de la citoyenneté.

Mme Coly a enfin réaffirmé l'engagement de son département à travailler en synergie avec les autres ministères et les structures publiques compétentes, dont le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT).

Elle a cité également l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) et les autres agences de l'État concernées, afin d'assurer une action coordonnée en faveur de l'emploi des jeunes.

La ministre des Sports a invité l'ensemble des services de l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé et les partenaires à accompagner la mise en oeuvre du projet et à veiller au respect des délais ainsi que des normes de qualité dans l'exécution des travaux de réhabilitation du CDEPS de Ziguinchor.