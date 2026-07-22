Sénégal: Quatre juges suppléants prêtent serment devant la Cour d'appel de Kaolack

Kaolack — Quatre juges suppléants de la promotion 2024-2026 du Centre de formation judiciaire ont prêté serment devant la Cour d'appel de Kaolack (centre) au cours d'une audience solennelle, mercredi, en présence du premier président et du procureur général de ladite juridiction, ainsi que du représentant du bâtonnier des avocats, a constaté l'APS.

Cette audience a été l'occasion pour la Cour d'accueillir El Hadji Mohamed Dramé Thiam, Penda Sy, Abdoulaye Alfaly Niass et Mamadou Abdoulaye Diouf, qui viennent d'être nommés, par décret du président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), juges suppléants et affectés dans le ressort de la Cour d'appel de Kaolack.

"Cela été l'occasion pour nous de leur donner des conseils et de leur dire qu'ils embrassent ainsi une profession exigeante qui demande beaucoup de qualités, beaucoup de délicatesse et même beaucoup de sagesse", a déclaré le procureur général Youssoupha Diallo.

Il s'agit, selon lui, de "jeunes collègues" qui ont besoin de ces conseils, parce que venant "harmonieusement" intégrer les rangs de la magistrature sénégalaise.

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"Le ressort de la Cour d'appel de Kaolack en demandait, parce qu'il y a des postes qui manquaient. Et l'affectation de ces quatre collègues juges suppléants va renforcer davantage l'effectif en magistrats des juridictions et permettre que la distribution de la justice se fasse dans de bonnes conditions et dans des délais raisonnables", a soutenu M. Diallo.

Après avoir obtenu un master 2 en sciences juridiques, ces nouveaux magistrats ont passé un concours "très sélectif" au niveau du Centre de formation judiciaire (CFJ) à l'issue duquel ils ont subi une formation de deux ans qui leur a permis de s'approprier les outils de la fonction de magistrat, d'aller en immersion dans les juridictions et d'apprendre le métier en tant que tel, a expliqué Youssoupha Diallo.

"L'audience nous a permis d'arrondir tout cela, de leur rappeler les règles qui gouvernent notre profession, surtout l'indépendance, l'impartialité, la délicatesse, bref tout ce qui figure dans la formule des serments qu'ils ont prêtés en levant la main droite", a-t-il insisté, ajoutant que ces juges suppléants se sont engagés à servir la magistrature et le peuple sénégalais au nom duquel la justice est rendue.

"A ce niveau-là, on a bon espoir qu'ils vont respecter ce serment durant toute leur carrière", a dit le procureur général près la Cour d'appel de Kaolack.