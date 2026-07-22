Sénégal: Dhoul-Qarnayn, un récit coranique relu à la lumière des sciences modernes

Dakar — Le chercheur et auteur Madiama Fall estime que le récit coranique de Dhoul-Qarnayn, "Le bi-cornu ou celui des deux époques", peut offrir un cadre de réflexion propice à une lecture renouvelée de certains passages des textes sacrés à la lumière des connaissances scientifiques contemporaines, en particulier dans les domaines de l'astronomie, de la cosmologie et de la physique.

Dans un entretien accordé à l'APS, en prélude à une conférence qu'il va animer samedi prochain, à partir de 15 heures, au Grand Théâtre national, il a expliqué vouloir favoriser un dialogue entre sciences modernes et récits coraniques afin de mieux appréhender certaines questions relatives à l'espace, au temps et à l'univers.

"Notre objectif est d'amener le public à réfléchir sur les rapports possibles entre les connaissances scientifiques actuelles et certains récits anciens, tout en développant la curiosité intellectuelle et l'esprit de recherche", a-t-il déclaré.

Selon Madiama Fall, le choix du récit de Dhoul-Qarnayn, mentionné dans la sourate 18, la Caverne (Al Kahf), s'explique par les nombreuses interrogations qu'il suscite depuis des siècles autour des notions de levant, de couchant, d'espace et de temps, "autant de thèmes qui continuent d'alimenter les débats exégétiques et scientifiques", a-t-il poursuivi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'un des principaux axes de son intervention va porter sur le verset évoquant le soleil qui semble se coucher dans une "source boueuse", un passage dont l'interprétation fait l'objet de discussions récurrentes, a-t-il souligné.

Selon le chercheur, une meilleure connaissance des phénomènes astronomiques est susceptible d'éclairer certains aspects de ce récit "sans inscrire systématiquement science et religion dans un rapport d'opposition".

"Ce récit réunit l'histoire, la philosophie, l'astronomie et la métaphysique. Il peut constituer un point de rencontre entre les savoirs universitaires, les traditions religieuses et les questionnements scientifiques modernes", a-t-il soutenu.

Le chercheur considère que les progrès enregistrés ces dernières décennies en astronomie et en physique offrent désormais au grand public des outils de compréhension plus accessibles de certaines réalités de l'univers, notamment les distances exprimées en années-lumière ou les phénomènes liés à la propagation de la lumière, évoquées par les textes coraniques.

Dans cette perspective, il a insisté sur l'importance de la vulgarisation scientifique, plaidant pour des explications pédagogiques et des démonstrations visuelles devant permettre de rendre ces connaissances plus accessibles à un public non spécialisé.