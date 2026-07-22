Sénégal: Une conférence sur le Coran et la science, samedi à Dakar

Dakar — Le chercheur et vulgarisateur scientifique Madiama Fall annonce organiser samedi, à Dakar, une conférence dont l'ambition est de jeter des ponts entre la foi et la raison, savoirs traditionnels et connaissances contemporaines, en s'inscrivant dans une dynamique de relecture d'un récit coranique consacré au personnage de Dhoul-Qarnayn, "celui aux deux cornes ou celui des deux époques", mentionné dans la sourate 18 du Coran, la Caverne (Al Kahf).

Cette conférence prévue à partir de 15 heures, au Grand Théâtre national, "sera un espace de réflexion sur les rapports entre les connaissances scientifiques contemporaines et certains récits coraniques qui continuent d'alimenter les débats intellectuels", a-t-il expliqué à l'APS.

Elle vise à explorer plusieurs questions liées à l'astronomie, à la cosmologie, à la métaphysique, à l'espace et au temps, à partir d'un récit coranique considéré comme l'un des plus débattus de la tradition islamique, a-t-on appris de l'initiateur.

Des universitaires, des chercheurs et étudiants dans le domaine de l'astrologie vont prendre part à cette manifestation scientifique.

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Il s'agira de présenter, dans un langage accessible au grand public, des sujets complexes relevant des grandes distances cosmiques, les années-lumière, les exoplanètes et les limites actuelles de l'exploration spatiale, a-t-il relevé.

"L'objectif est de rendre compréhensibles des notions complexes afin d'éveiller davantage la curiosité intellectuelle et encourager la recherche scientifique", a encore fait valoir M. Fall.

Selon lui, "l'histoire de Dhoul-Qarnayn soulève depuis des siècles des interrogations sur l'identité du personnage, la signification de ses voyages et l'interprétation de passages relatifs au levant et au couchant du soleil".

A partir de cette initiative, Madiama Fall affirme vouloir aborder la question du coucher du soleil évoqué dans ce récit coranique en essayant de la confronter aux connaissances astronomiques modernes.

De son point de vue, ces passages méritent une analyse approfondie afin d'éviter une "lecture jugée réductrice ou exclusivement littérale" du texte coranique.

Au-delà de la dimension religieuse, il estime que le récit de Dhoul-Qarnayn constitue un point de rencontre entre plusieurs disciplines, telles que l'histoire, l'astronomie, l'astrophysique, la philosophie et la métaphysique.