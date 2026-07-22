Sénégal: Retour de coupe du monde - Mercato agité des « Lions »

Le mercato estival de l'après Coupe du monde s'annonce très mouvementé pour les joueurs de la sélection nationale de football du Senegal. Certains cadres de la sélection animent déjà le marché et devront franchir une nouvelle étape dans leur carrière.

Après la Coupe du monde, le marché des transferts bat son plein. A l'approche de la prochaine saison, plusieurs cadres de la sélection pourraient franchir une nouvelle étape au cours de ce mercato estival. Après une saison 2025-2026 avec Crystal Palace, le marché des transferts reste ouvert pour Ismaila Sarr.

Ismaila Sarr pour renforcer Manchester United ?

D'après les dernières informations, Manchester United a récemment pris des renseignements sur l'international sénégalais afin de renforcer son secteur offensif. Le joueur sénégalais lors de la Coupe du monde aligne actuellement des statistiques très intéressantes dans ce domaine. Malgré l'élimination du Sénégal en 16e de finale, Ismaïla Sarr a été l'un des grands artisans du parcours du Sénégal en inscrivant 4 buts durant le tournoi, terminant meilleur buteur africain du Mondial. Une performance à laquelle il faut y ajouter celle réalisée en Europa League où il a terminé meilleur buteur des Eagles avec neuf réalisations.

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Aston Villa piste Nicolas Jackson

Après une saison soldée par un sacre de champion d'Allemagne, Nicolas Jackson devra encore patienter pour savoir son prochain point de chute. Annoncé sur le départ, l'attaquant des Lions a effectué un retour à Chelsea et évoluera sous les ordres de Xabi Alonso. Arrivé cet été sur le banc des Blues, le technicien espagnol a déjà annoncé la couleur et apprécie le profil du joueur sénégalais. Malgré les nombreuses spéculations, le club londonien n'avait pas envisagé dans un premier temps, de se séparer du joueur qui fait désormais partie intégrante du projet sportif du nouveau staff. Mais au vu des derniers développements l'avenir de Nicolas Jackson pourrait s'écrire loin de Stamford Bridge. L'attaquant international sénégalais est aussi courtisé par Aston Villa. Selon des médias français, l'idée de retrouver Unai Emery, son ancien entraîneur à Villarreal, aurait séduit l'international sénégalais.

Ibrahim Mbaye plait à Manchester City

De retour de la Coupe du monde 2026 disputée avec le Sénégal, Ibrahima Mbaye pourrait également franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2028, Ibrahim Mbaye fait l'objet de plusieurs sollicitations depuis quelques mois. Selon les informations de Foot Mercato, Manchester City a ajouté le nom de l'international sénégalais à sa liste de joueurs suivis. Séduits par son potentiel et son profil offensif, les dirigeants mancuniens surveillent attentivement sa situation, même si aucune offre concrète n'a encore été formulée. Manchester City n'est toutefois pas le seul club positionné. Tottenham et Aston Villa suivent le jeune attaquant depuis plusieurs semaines, tandis que le RB Leipzig et le Borussia Dortmund se seraient également renseignés. Les deux formations allemandes bénéficient notamment d'une solide réputation dans l'accompagnement et le développement des jeunes talents.

La piste italienne de Bamba Dieng

Le mercato reste tout aussi ouvert pour Bamba Dieng qui a déjà tapé dans l'oeil de plusieurs formations en Espagne, en Allemagne, en France et Angleterre ou, plusieurs écuries anglaises dont Bournemouth, Hull City, West Ham et Middlesbrough. Après l'échec de la piste asiatique d'Al Shabab, l'attaquant des Lions ne manque pas de prétendants et serait actuellement en discussion très avancées avec un club italien.

Révélé, Bayern Munich lors de la deuxième partie de saison, le milieu de terrain sénégalais, Bara Sapoko Ndiaye devrait, de son côté, donner un nouvel élan à sa carrière lors de la prochaine saison. Malgré ses quelques apparitions sous les couleurs de son club, le milieu de terrain des Lions a déjà fini de convaincre de par sa technique et sa maturité. Prêté par Gambinos Stars Africa, le joueur de 18 ans fait désormais l'objet de discussions avancées entre les deux clubs. Le Bayern souhaite absolument lever son option et finaliser un transfert définitif.

D'après les informations de Bild, les négociations n'avancent pas aussi rapidement. Le principal obstacle concerne les exigences financières du club de l'international sénégalais. L'indemnité de transfert réclamée est jugée trop importante par les dirigeants bavarois. Au même moment, Abdoulaye Seck ouvrait, quant à lui, un nouveau chapitre dans sa carrière. En provenance de Maccabi Haïfa, le défenseur sénégalais va découvrir un nouveau championnat, où évoluent déjà plusieurs des partenaires de sélection comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy.