Afrique: Panafricanisme, unionisme africain, continentalisme - Aux origines de l'idéal d'unité africaine

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a abrité, mardi 21 juillet 2026, une conférence publique organisée par TrustAfrica en partenariat avec le Département d'Histoire de l'UCAD autour du thème « Panafricanisme, Unionisme africain et Continentalisme : trois idéologies distinctes mais complémentaires ». La rencontre animée par le Pr Joomay Ndongo Faye et modérée par la Pr Penda Mbow, a permis d'éclairer les fondements historiques, politiques et idéologiques de ces trois courants de pensée et de montrer leur complémentarité dans la construction de l'unité africaine. Le chef du Département d'Histoire, le Pr Idrissa Ba, a salué la qualité de cette initiative et le Dr Ebrima Sall a insisté sur la nécessité d'ouvrir ces débats au plus grand nombre pour renforcer l'appropriation citoyenne des enjeux liés à l'avenir du continent. Cette conférence s'inscrit également dans la célébration du 20e anniversaire de TrustAfrica, marquant deux décennies d'engagement en faveur du dialogue intellectuel, de l'agence africaine et de la transformation sociale.

L'histoire politique de l'Afrique contemporaine est indissociable d'une aspiration constante à l'unité, à la souveraineté et à l'émancipation. Depuis les traumatismes de la traite négrière et de la colonisation jusqu'aux débats actuels sur l'intégration du continent, les peuples africains n'ont cessé de rechercher les conditions d'une renaissance politique, économique et culturelle. Cette quête a progressivement donné naissance à trois grands courants de pensée qui, tout en poursuivant un objectif commun, reposent sur des fondements distincts. Le panafricanisme, l'unionisme africain et le continentalisme traduisent les différentes étapes d'une même ambition, celle de permettre à l'Afrique de maîtriser son destin dans un environnement international longtemps marqué par les rapports de domination.

Le panafricanisme, matrice des mouvements de libération

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Le panafricanisme est la première formulation de cette ambition. Bien avant de devenir un projet politique, il naît dans les souffrances de la diaspora africaine, issue de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. La dispersion des populations africaines a favorisé l'émergence d'une conscience commune fondée sur le souvenir d'une même origine, sur le rejet des discriminations raciales et sur la volonté de restaurer la dignité des peuples noirs. Au cours du XIXe siècle, les mouvements abolitionnistes, l'action d'intellectuels noirs et les premiers réseaux transatlantiques contribuent à transformer cette conscience en une véritable doctrine politique. Des penseurs comme Henry Sylvester Williams, W. E. B. Du Bois, Marcus Garvey ou George Padmore affirment que l'émancipation des peuples d'origine africaine passe par la solidarité entre les Africains du continent et ceux de la diaspora.

Après la Seconde Guerre mondiale, le centre de gravité du mouvement se déplace progressivement vers le continent africain. Les élites formées en Europe et en Amérique reviennent dans leurs pays avec la conviction que les indépendances nationales ne sauraient suffire si elles ne s'accompagnent pas d'une solidarité continentale. Le panafricanisme devient alors la principale source d'inspiration des mouvements indépendantistes. Des dirigeants comme Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Julius Nyerere, Modibo Keïta, Patrice Lumumba ou Gamal Abdel Nasser considèrent que les frontières héritées de la colonisation ne doivent pas empêcher la construction d'une communauté africaine capable de préserver sa souveraineté et de défendre ses intérêts.

L'unionisme africain, passage de l'idéal à l'action politique

L'accession des territoires africains à l'indépendance ouvre une nouvelle phase de réflexion. Une fois la liberté politique acquise, la question centrale devient celle de sa préservation dans un monde dominé par les rivalités entre grandes puissances et par les dépendances économiques héritées de la colonisation. C'est dans ce contexte que naît l'unionisme africain. Contrairement au panafricanisme, qui relevait avant tout d'une philosophie de l'émancipation, l'unionisme est un projet politique porté directement par les chefs d'État africains. Son objectif est de transformer l'idéal d'unité en institutions capables d'organiser la coopération entre les États, de défendre les intérêts du continent sur la scène internationale et de favoriser un développement collectif.

Kwame Nkrumah en devient le principal théoricien. Convaincu que la fragmentation politique constitue le principal obstacle au développement de l'Afrique, il plaide pour la création d'une fédération continentale dotée d'institutions communes, d'une diplomatie unifiée, d'une armée africaine et d'une stratégie économique intégrée. Cette vision se heurte néanmoins aux positions plus prudentes de plusieurs dirigeants qui souhaitent préserver la souveraineté des jeunes États. Deux sensibilités apparaissent alors. Le groupe de Casablanca défend une intégration politique rapide tandis que le groupe de Monrovia privilégie une coopération progressive respectueuse des indépendances nationales. Ces divergences conduisent finalement à un compromis avec la création de l'Organisation de l'unité africaine en 1963.

Toutefois, le respect de la souveraineté nationale et le principe de non-ingérence limitent durablement les capacités d'action de cette organisation. L'Organisation de l'unité africaine demeure essentiellement un cadre de concertation diplomatique. Malgré ces limites, elle favorise l'émergence d'une conscience politique continentale, encourage la création de communautés économiques régionales et prépare les évolutions futures. Les transformations de l'économie mondiale, la fin de la guerre froide et les nouvelles exigences de la mondialisation conduisent progressivement les dirigeants africains à repenser les instruments de l'intégration. Cette évolution débouche sur la création de l'Union africaine en 2002, qui traduit une volonté plus affirmée de renforcer les institutions communes, d'approfondir la coopération économique et de doter le continent d'une capacité d'action plus importante face aux nouveaux défis internationaux.

Le continentalisme, nouvelle étape de l'intégration africaine

Le tournant du XXIe siècle est marqué par une nouvelle étape dans la réflexion sur l'unité africaine avec l'émergence du continentalisme. Héritier du panafricanisme et prolongement de l'unionisme africain, ce courant ne remet pas en cause les idéaux de solidarité et d'émancipation qui ont nourri les générations précédentes. Il les adapte aux exigences d'un monde caractérisé par la mondialisation des échanges, la révolution numérique, les défis climatiques et la concurrence entre grands ensembles régionaux. L'objectif n'est plus seulement de défendre une identité commune ou de renforcer la coopération politique entre les États, mais de construire un espace continental intégré capable de promouvoir durablement le développement, la compétitivité et l'influence internationale de l'Afrique.

Le continentalisme privilégie une approche pragmatique fondée sur l'efficacité de l'action collective. Il considère que les États africains, tout en conservant leur souveraineté, peuvent mieux défendre leurs intérêts en harmonisant leurs politiques économiques, leurs cadres juridiques et leurs stratégies de développement. Cette logique se traduit par le renforcement progressif des institutions de l'Union africaine, la consolidation des communautés économiques régionales et la mise en place d'initiatives destinées à favoriser la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services. L'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine illustre cette ambition de créer un vaste marché intégré susceptible de stimuler les échanges intra-africains, de renforcer les capacités de production locales et de réduire la dépendance du continent à l'égard des marchés extérieurs. L'intégration économique devient ainsi un instrument de souveraineté autant qu'un levier de croissance.

Au-delà des dimensions économiques, le continentalisme accorde une importance particulière au renforcement des institutions communes, à la coordination des politiques publiques et à la modernisation des infrastructures. Il encourage la coopération dans des domaines aussi variés que les transports, les télécommunications, la santé, la fiscalité, l'environnement, la gouvernance numérique et la recherche scientifique

Le continentalisme poursuit également une ambition géopolitique affirmée. Face aux rivalités entre grandes puissances, aux enjeux sécuritaires, aux négociations climatiques et aux débats sur la gouvernance mondiale, il cherche à doter l'Afrique d'une capacité de représentation plus cohérente.

Malgré leurs différences, le panafricanisme, l'unionisme africain et le continentalisme reposent sur une même conviction fondamentale. Tous considèrent que les peuples africains partagent une histoire, des intérêts et un destin qui rendent indispensable une action collective. Ces trois courants trouvent leur origine dans les traumatismes de la traite négrière, de la colonisation et des différentes formes de domination extérieure. Tous poursuivent l'objectif de restaurer la souveraineté du continent, de renforcer la solidarité entre les États et de créer les conditions d'un développement maîtrisé. Ils voient dans l'unité non pas une fin symbolique, mais un moyen de garantir la paix, la stabilité, la prospérité économique et le rayonnement international de l'Afrique. Ils défendent également la nécessité pour le continent de valoriser ses ressources, de promouvoir son développement scientifique et technologique et de faire entendre une voix plus forte dans les institutions internationales.

Ces convergences ne doivent toutefois pas masquer leurs différences. Le panafricanisme relève d'abord d'une philosophie de la libération fondée sur la réhabilitation historique et identitaire des peuples africains. L'unionisme africain traduit cette ambition dans le domaine institutionnel en recherchant une coopération organisée entre les États indépendants. Le continentalisme, quant à lui, privilégie une démarche plus fonctionnelle qui met l'accent sur l'intégration progressive des marchés, des politiques publiques et des infrastructures. Ces trois doctrines correspondent également à des périodes historiques différentes. Le panafricanisme accompagne les luttes contre l'esclavage, le racisme et la colonisation. L'unionisme s'affirme au moment des indépendances. Le continentalisme répond aux défis contemporains de la mondialisation, de la transition numérique, de la compétition économique et des nouvelles recompositions géopolitiques. Elles apparaissent ainsi comme les différentes étapes d'une même évolution intellectuelle plutôt que comme des doctrines opposées.

En définitive, le panafricanisme, l'unionisme africain et le continentalisme sont les trois grandes étapes d'une même ambition historique, celle de construire une Afrique pleinement souveraine, intégrée et maîtresse de son avenir. Le premier a donné naissance à une conscience commune fondée sur la liberté et la dignité, le deuxième a cherché à organiser cette aspiration dans des institutions politiques, tandis que le troisième s'efforce de l'adapter aux réalités économiques et géopolitiques du XXIe siècle.