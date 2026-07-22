Congo-Kinshasa: La police relance le contrôle des permis de conduire des motards à Matadi

Les agents de la Police de circulation routière (PCR) ont relancé, lundi 21 juillet, les opérations de contrôle des permis de conduire des motocyclistes à Matadi (Kongo-Central). Malgré cette reprise, de nombreux motards circulent encore sans permis de conduire, un document pourtant indispensable pour garantir la sécurité routière. Certains usagers de la route dénoncent toutefois des abus et des irrégularités constatés lors de ces contrôles.

Dès les premières heures de la journée, aux carrefours et sur les principales artères de la ville, les agents de la PCR ont procédé à la vérification des documents des conducteurs de motos. Si certains présentent aisément leur permis de conduire, d'autres, en situation irrégulière, tentent d'échapper au contrôle ou engagent des discussions avec les policiers.

Pour Giresse Ndombe, motocycliste qui n'est pas encore en règle, ces contrôles sont nécessaires, à condition qu'ils se déroulent dans le respect mutuel :

« Les PCR ont le droit de contrôler le permis, mais ça doit se faire dans le respect. Que le motard soit en ordre ou pas, il faut l'interpeller sans le brutaliser. C'est sur ce point-là qu'il y a souvent des tiraillements entre les roulages et nous les motards. »

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Tous les conducteurs de motos ne partagent cependant pas cet avis. Glody Mukeba estime que les tensions entre motards et agents de la PCR sont souvent provoquées par l'attitude de certains usagers. « Si le roulage te demande le permis de conduire, montre-le-lui directement, et il te laissera partir », indique-t-il.

Face aux plaintes et aux réactions enregistrées, la Police de circulation routière rappelle que ces contrôles ont pour objectif principal de promouvoir la sécurité routière. Le sous-commissaire Mbuyi Kabongo déplore néanmoins que de nombreux motocyclistes ne comprennent toujours pas l'importance de disposer d'un permis de conduire.

« Jusqu'à présent, plusieurs motards n'ont pas leurs permis de conduire. La loi relative au Code de la route nous autorise à les acheminer au bureau compétent, où ils paieront une amende conformément aux dispositions légales », affirme-t-il.

La Police de circulation routière insiste sur le fait que le permis de conduire constitue une garantie de compétence et de responsabilité. Conduire sans ce document expose non seulement le conducteur, mais également les autres usagers de la route à des risques importants.