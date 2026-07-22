Congo-Kinshasa: Participation congolaise aux capitaux des sociétés minières - Le Gouvernement accélère le processus

La République démocratique du Congo accélère la mise en oeuvre de la participation des citoyens congolais aux capitaux des entreprises minières opérant sur son territoire. Selon l'agence de presse Bloomberg, le gouvernement a réuni, mardi 21 juillet 2026 à Kinshasa, les représentants du secteur minier afin d'harmoniser les points de vue sur le projet de décret destiné à rendre cette mesure effective.

Les discussions ont porté sur une disposition du Code minier prévoyant qu'au moins 10 % du capital des sociétés minières opérant en RDC soient détenus par des citoyens congolais.

À l'issue de la rencontre, les différentes parties prenantes se sont accordées sur la nécessité de signer le décret, sous réserve de quelques ajustements techniques. Un comité ad hoc a été mis en place pour finaliser ces derniers points avant l'adoption du texte.

En janvier dernier, le ministre des Mines, Louis Watum, avait accordé aux entreprises minières jusqu'à la fin du mois de juillet pour se conformer à cette obligation de participation congolaise à leurs capitaux.

Cette réforme vise à renforcer la présence des investisseurs nationaux dans un secteur considéré comme stratégique pour l'économie congolaise.