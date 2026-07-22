Congo-Kinshasa: Plus de vingt mille personnes confrontées au calvaire d'eau potable au quartier Bloc aéro à Kindu

Privées d'eau potable et de structures publiques de base, plus de 20 000 personnes vivent sous la menace permanente des maladies hydriques, dans la commune de Kasuku, à Kindu (Maniema).

Depuis sa création il y a plusieurs années, le quartier Bloc aéro de Kasuku, s'enfonce dans une crise sociale et sanitaire majeure. Entre corvée d'eau quotidienne, manque de centres de santé et absence d'écoles publiques, les habitants lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités provinciales et des partenaires au développement pour un accès d'urgence aux services sociaux de base.

Pour les ménages de cette agglomération en forte croissance démographique, se procurer de l'eau saine est devenu une épreuve d'endurance. Femmes et jeunes filles doivent parcourir quotidiennement entre deux et trois kilomètres pour atteindre la seule source d'eau aménagée du secteur.

Épuisées par ces distances, de nombreuses familles se voient contraintes de consommer l'eau de puits de surface non aménagés, devenant ainsi les victimes directes d'infections et de maladies d'origine hydrique.

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Le chef de bloc, Abedi Mutupeke Emmanuel, alerte sur la dégradation des conditions de vie de ses administrés :

« Ici chez nous, nous souffrons à cause du manque d'eau potable ainsi que des centres de santé. Nos mamans, nos femmes quittent d'ici pour aller à 2 ou 3 kilomètres pour trouver de l'eau potable. À cause des distances [...], certaines familles utilisent l'eau des puits pour la consommation, et ça crée des maladies hydriques liées à l'eau non potable. Que les autorités regardent de ce côté ».

Un constat confirmé par les services de santé locaux

Ce diagnostic alarmant est confirmé par le personnel soignant de la place. L'infirmier titulaire d'une structure médicale privée du quartier atteste d'une affluence constante de patients souffrant de pathologies directement liées à la qualité de l'eau consommée.

Face à ce déficit criant d'infrastructures publiques, les habitants du Bloc aéro attendent des actions concrètes : le forage de puits d'eau potable, la construction d'un centre de santé étatique et l'érection d'une école publique pour épargner aux enfants des longs trajets.