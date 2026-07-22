Cote d'Ivoire: Conseil des ministres - Le gouvernement autorise la cession du siège du Bnetd à un opérateur privé et salue le succès du financement du PND

Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 22 juillet 2026, au palais de la présidence de la République à Abidjan-Plateau, sous la présidence du Chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette rencontre a adopté plusieurs décrets relatifs notamment à la valorisation du patrimoine immobilier de l'État, à l'attribution de permis de recherche minière et au bilan du Groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Face à la presse, à l'issue de la réunion, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a détaillé les principales décisions prises.

Au titre du ministère du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, le conseil a adopté un décret autorisant la cession d'un ensemble immobilier appartenant au Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd). « Le conseil a adopté un décret autorisant la cession d'un ensemble immobilier du Bureau national d'études techniques et de développement, du titre foncier n° 4 496 de la circonscription foncière de Cocody », a indiqué Amadou Coulibaly.

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Selon le porte-parole du gouvernement, le site concerné est « composé d'une parcelle de terrain d'une superficie de 22,2 hectares et des constructions qui y sont édifiées ». Il a précisé que cet ensemble immobilier « est prévu pour être cédé à un opérateur privé spécialisé dans le développement de projets immobiliers et touristiques de grande envergure ». Toutefois, cette opération ne sera effective qu'après la réalisation du nouveau siège de l'établissement.

« Dès l'achèvement du nouveau siège du Bnetd, conformément à la législation en vigueur en matière d'aliénation des biens immobiliers des sociétés d'État, ce décret approuve les termes de l'opération », a-t-il expliqué.

Quatre permis de recherche d'or attribués

Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le gouvernement a également adopté quatre décrets portant attribution de permis de recherche minière pour l'or. Ces recherches seront effectuées dans les départements de Dianra et Mankono ; de Dabakala et Kong ; de Korhogo ainsi que de Boundiali. « Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à quatre ans », a souligné Amadou Coulibaly.

Le gouvernement se réjouit des résultats du Groupe consultatif du Pnd

Le Conseil des ministres a également examiné une communication relative au compte rendu du Groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, organisé les 8 et 9 juillet 2026 à Abidjan.

Le ministre porte-parole a rappelé que cette rencontre, tenue sous la haute autorité du Président de la République et en présence du vice-Président de la République, a réuni « plus de 3 600 participants issus de 49 pays, comprenant des représentants des principales institutions financières internationales, des banques multilatérales de développement, des fonds d'investissement, des investisseurs privés ainsi que des partenaires techniques et financiers ».

Selon lui, « ces assises ont permis non seulement de renforcer la compréhension des priorités du Pnd 2026-2030, mais également de mettre en valeur le potentiel économique, le savoir-faire et les capacités d'innovation de notre pays ».

Évoquant les résultats de cette rencontre, Amadou Coulibaly a mis en avant l'ampleur des financements mobilisés. « Les travaux ont été marqués par l'ampleur des engagements financiers annoncés par les partenaires au développement. Ces annonces, d'un montant global de 80 milliards de dollars américains, soit environ 47 820 milliards de Fcfa, représentent environ quatre fois l'objectif de mobilisation et dépassent largement les attentes du Groupe consultatif », a-t-il déclaré.

Le porte-parole a aussi annoncé la signature de nouveaux accords avec la Banque mondiale. « En marge des travaux, cinq accords de financement ont été signés avec la Banque mondiale, représentant un engagement nouveau de près de 875 millions de dollars américains, soit environ 480 milliards de Fcfa », a-t-il précisé. Ces accords portent notamment sur le développement communautaire, l'investissement privé, l'emploi, la gestion des ressources publiques et le développement des compétences.

En conclusion, le gouvernement « salue le niveau remarquable des engagements ainsi que cette forte adhésion aux priorités de développement de notre pays, qui traduisent la qualité du partenariat entre la Côte d'Ivoire, les institutions multilatérales, les partenaires bilatéraux, les institutions financières, les investisseurs privés et l'ensemble des acteurs du développement », a affirmé Amadou Coulibaly.

Le prochain Conseil des ministres est fixé au mercredi 5 août 2026.