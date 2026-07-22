Cote d'Ivoire: « The Road Remembers » - Toyota célèbre l'héritage du RAV4 et dévoile sa 6e génération

Entre immersion dans les coulisses du service après-vente, voyage à travers plus de trente ans d'histoire du RAV4 et dévoilement de la sixième génération de son SUV emblématique, CFAO Mobility Côte d'Ivoire a transformé le lancement officiel du nouveau modèle en une véritable expérience de marque.

CFAO Mobility Côte d'Ivoire a officiellement lancé, le jeudi 16 juillet 2026 à Treichville, le Toyota RAV4 de sixième génération à travers une soirée immersive placée sous le thème « The Road Remembers ». Plus qu'une présentation de véhicule, l'événement a permis aux invités de découvrir l'univers Toyota, depuis les coulisses du service après-vente jusqu'au dévoilement du nouveau SUV, en passant par une rétrospective des cinq générations qui ont façonné l'histoire du modèle.

Les invités ont également découvert Toyota Protect, une solution d'assurance en partenariat avec SalamAllianz, ainsi que le réseau Team Toyota, composé de garages partenaires régulièrement formés par le constructeur. Les entretiens réalisés dans ces ateliers permettent de préserver la garantie constructeur. Après cette immersion dans les services de la marque, la soirée s'est poursuivie avec une l'exposition et la révélation s'est faites sur la 6è générations du RAV4.

Depuis le premier modèle lancé en 1994, qui associait les capacités d'un véhicule tout-terrain au confort d'une berline, jusqu'à la cinquième génération de 2019, devenue une référence mondiale grâce à ses motorisations hybrides, le public a pu mesurer l'évolution constante du SUV emblématique de Toyota. Le moment fort de la cérémonie est intervenu avec le dévoilement du nouveau RAV4 de sixième génération, dans une mise en scène portée par les textes du slameur ivoirien Ninwoulo.

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Le véhicule affiche une silhouette modernisée avec une face avant redessinée, des jantes de 18 pouces, un écran tactile de 10,5 pouces, une instrumentation entièrement numérique et une connectivité renforcée grâce à la plateforme logicielle Arene. Il intègre également les dernières technologies d'aide à la conduite, notamment le système de pré-collision, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant de maintien dans la voie et l'assistance au stationnement.

Disponible en versions thermique et hybride, il conserve les qualités de robustesse et de fiabilité qui ont fait la réputation du RAV4. « Toyota est le numéro un du marché des SUV en Côte d'Ivoire selon les données de 2025. Avec ce nouveau RAV4, nous entendons consolider ce leadership », a affirmé Djibril Cissé, directeur commercial de Toyota.

La soirée s'est achevée par la remise officielle des clés au premier acquéreur du nouveau Toyota RAV4 de sixième génération, symbole d'un lancement qui met autant en valeur les performances du véhicule que l'expérience proposée aux clients.

L'évènement a commencé par une immersion au niveau du service après-vente (SAV), où les participants ont découvert l'organisation mise en place pour garantir un accompagnement de qualité tout au long de la vie du véhicule. Le parcours a notamment permis de présenter Iziflo, un système de gestion de la relation client (CRM) qui digitalise les différentes étapes, de la réception du véhicule jusqu'à sa restitution.

Les visiteurs ont ensuite parcouru les espaces dédiés aux conseillers clientèle, à la facturation ainsi que le magasin de pièces détachées de 900 m², qui dispose de plus de 2 000 références de pièces d'origine. Les tarifs sont consultables via un QR Code et les pièces peuvent également être commandées en ligne.

« Grâce à notre organisation, un entretien standard des véhicules de 5 000, 15 000 ou 25 000 kilomètres peut être réalisé en 30 à 45 minutes. Pour les interventions plus importantes, la durée moyenne reste comprise entre une heure et une heure trente, lavage et restitution du véhicule inclus », a expliqué Mehdi Mokrane, directeur Pièces et Services de CFAO Mobility Côte d'Ivoire. Il a précisé que l'atelier accueille quotidiennement entre 70 et 80 véhicules et que toutes les interventions sont effectuées sur rendez-vous afin de réduire les délais d'attente.