Cote d'Ivoire: Détection de talents au basket - 16 équipes abidjanaises s'affrontent dans le cadre d'un « Tournoi des Quartiers »

Le Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao) d'Abidjan accueille, jusqu'au 23 juillet 2026, la deuxième édition d'un tournoi de basketball dédié à la détection de jeunes talents, baptisé « Tournoi des Quartiers ». Le coup d'envoi des rencontres a été donné le lundi 20 juillet dans ledit centre. Les vainqueurs de chaque catégorie succéderont aux ABC Fighters (filles) et à l'ABY de Yopougon (garçons).

Ce tournoi est organisé pendant les vacances scolaires par la Basketball Africa League (Bal), en partenariat avec la Fédération ivoirienne de basketball. Il offre aux jeunes participants un espace d'expression, de compétition, mais aussi de convivialité. Il se déroulera sur quatre jours.

Seize équipes, réparties en huit sélections masculines et huit sélections féminines, ont été retenues pour y prendre part. Elles représenteront différents quartiers d'Abidjan dans une compétition qui mettra à l'honneur le talent et l'esprit collectif.

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Selon Khalil N'Diaye, responsable des partenariats de la Basketball Africa League (Bal), chaque équipe victorieuse (filles et garçons) remportera une somme de 1 000 000 Fcfa. Quant aux deux meilleurs joueurs du tournoi, ils décrocheront une expérience unique : un voyage tous frais payés à Dakar pour assister à la grande finale du « Tournoi des Quartiers » du Sénégal, prévue en août.

L'organisation de ce tournoi est soutenue par Wave, dans le cadre d'un partenariat avec la Bal depuis 2025. Cette collaboration a notamment permis la rénovation du terrain communautaire des « 4 Paniers » à Yopougon, ainsi que l'organisation de la première édition du Tournoi des Quartiers. Lors de l'édition précédente, la meilleure joueuse de la compétition avait bénéficié d'un voyage en Afrique du Sud pour assister à la finale de la Bal.

Brice Koué, responsable des relations publiques et du digital chez Wave, s'est félicité de cette collaboration avec la Bal pour accompagner la pratique du basketball, favoriser la détection de talents dans les quartiers abidjanais et promouvoir d'autres initiatives, notamment en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse).

« Nous allons construire et rénover des terrains de basket, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. C'est un partenariat qui, nous l'espérons, se poursuivra pendant plusieurs années », a souligné Brice Koué.