Cote d'Ivoire: Tournée du club Olympique de Marseille - 15 élèves méritants choisis pour assister à une séance d'entraînement

Une quinzaine d'élèves méritants ont assisté à la séance d'entraînement des joueurs de l'Olympique de Marseille de France, le samedi 18 juillet 2026, au stade Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan. Il s'agit d'enfants issus de l'École primaire Magic System sise à Marcory-Anoumabo (Abidjan), un établissement réalisé dans la droite ligne du partenariat en faveur de l'accès à l'éducation liant la Fondation Cma Cgm avec le groupe Magic System.

A travers cette initiative, la Fondation a illustré sa volonté de faire du sport un levier éducatif. Ce moment privilégié a permis aux écoliers d'observer concrètement la rigueur, le travail et l'esprit d'équipe qu'exige le plus haut niveau.

A la fin de cette séance d'entraînement, les joueurs de Marseille ont pu partager des moments privilégiés avec les enfants sur le terrain. Les élèves ont eu droit notamment à des séances photos pour immortaliser l'instant.

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Tanya Saadé-Zeenny, présidente de la Fondation Cma Cgm, s'est voulue claire :« Le sport est un formidable outil d'apprentissage, d'inclusion et d'émancipation. Dans le cadre du partenariat avec la Fondation Magic System, nous avons imaginé cette rencontre exceptionnelle avec les joueurs de l'Olympique de Marseille. Un moment qui restera gravé dans la mémoire de ces 15 jeunes écoliers méritants. Et qui va aussi les encourager à poursuivre leurs efforts et à se dépasser.

En réalité, la Fondation soutient Magic System pour favoriser l'accès à une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Cet appui se traduit particulièrement par la construction d'écoles, et l'accompagnement dans certaines initiatives favorisant l'esprit d'équipe, la confiance en soi et l'engagement citoyen.

La capitale économique ivoirienne a accueilli, le mercredi 15 juillet, le club français de football, Olympique de Marseille dans le cadre de son Summer Tour 2026. Une tournée qui illustre la montée en puissance du partenariat stratégique entre le club phocéen et le ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs, à travers la marque Sublime Côte d'Ivoire.